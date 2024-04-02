أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، مساء الاثنين، مقتل 5 أشخاص، بينهم 4 أجانب يعملون مع مؤسسة إغاثية في قطاع غزة، جراء قصف سيارتهم في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، في مؤتمر صحفي: " إسرائيل قصفت فريقاً أجنبياً يتألف من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية وأخرى لم تعرف بعد، بالإضافة إلى فلسطيني في غزة".

وأضاف: "قتلهم الجيش الإسرائيلي بدم بارد من خلال الطائرات الحربية التي تجوب قطاع غزة وتقوم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".

من جانبه أعلن مؤسّس ورئيس منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الإغاثية ومقرّها واشنطن الطاهي الشهير خوسيه أندريس على منصّة إكس أن المنظمة "فقدت العديد من أخواتنا وإخوتنا في غارة جوية للجيش الإسرائيلي في غزة"، مقدّماً تعازيه إلى "عائلاتهم وأصدقائهم وعائلة "المطبخ المركزي العالمي" بأكملها".

وأكدت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الإغاثية مقتل أعضاء فريقها "في هجوم للجيش الإسرائيلي حدث أثناء عملهم في توصيل الغذاء إلى قطاع غزة".

وقالت المنظمة، فجر الثلاثاء، في منشور على حسابها عبر منصة إكس "يجب ألا يكون عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون أهدافاً على الإطلاق"، مشيرةً إلى أنّ ما ارتكبه الاحتلال يعدّ مأساة.

كما قالت فصائل فلسطينية، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، إن إسرائيل ارتكبت "مجزرة" بحق طواقم العمل الإنساني الأجانب في مدينة دير البلح وسط القطاع باستهداف مركبات تابعة لهم.

وأضافت الفصائل في بيان: "هذه الجريمة البشعة هي رسالة ترهيب لكل العالم ولكل الجهود الدولية والإنسانية التي تسعى لتخفيف معاناة شعبنا ج راء الحصار والعدوان".

وتابعت: "لقد استهدفت الغارة الجوية الغاشمة عددًا من السيارات المصفحة التي تحمل إشارات دولية معروفة لدى عودتها من منطقة اللسان البحري في المحافظة الوسطى".

ولفتت إلى أن "هذه جريمة تستدعي جهدًا دوليًا وعالميًا لوقف حرب الإبادة الجماعية إذ لا يمكن وضع حد لهذا النزيف وهذه الآلام إلا بتحرك دولي حازم لوقف إطلاق النار وإلزام حكومة الاحتلال المتطرفة بالالتزام التام بإنهاء كل أشكال العدوان والحرب والإبادة".

ودعت الفصائل، واشنطن، "أن تتوقف عن انحيازها للمجرمين وأن تكف عن منحهم الغطاء لاستمرار عدوانهم وتعديهم على كل القوانين والمواثيق الإنسانية والقانونية".

وأظهرت الصور التي التقطتها وكالات الأنباء، أن الأجانب يرتدون ملابس ودروعا تحمل شعار المطبخ المركزي العالمي.

ويشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".