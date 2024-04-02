سياسة
3 دقيقة قراءة
محمد رضا زاهدي.. تعرّف القيادي العسكري الإيراني الذي قتل في قصف على دمشق
برز اسم العميد محمد رضا زاهدي الذي قتل في قصف على القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق، الاثنين، كقائد بارز نفذ مهمات حساسة باسم الحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان.
محمد رضا زاهدي.. تعرّف القيادي العسكري الإيراني الذي قتل في قصف على دمشق
محمد رضا زاهدي.. تعرّف القيادي العسكري الإيراني الذي قتل في قصف على دمشق / صورة: قناة العالم
2 أبريل 2024

برز اسم العميد محمد رضا زاهدي الذي قتل في قصف على القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق، الاثنين، كقائد بارز نفذ مهمات حساسة باسم الحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان.

وحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، فإن العميد زاهدي من مواليد 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1960 في مدينة أصفهان الإيرانية.

وبعد أن شغل منصب قائد فرقة الإمام الحسين الرابعة عشرة بين عامي 1986 و1991، شغل زاهدي منصب قائد القوات الجوية لجيش الحرس الثوري لفترة قصيرة في عام 1995.

كما شغل زاهدي منصب قائد القوات البرية لجيش الحرس الثوري بين عامي 2005 و2008، وعمل ضمن فيلق القدس بين عامي 2008 و2016 وكان قائدا للحرس الثوري في سوريا ولبنان.

وبين عامي 2016 و2018 شغل زاهدي منصب نائب قائد العمليات في الحرس الثوري.

وتضمنت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية عن زاهدي في تواريخ مختلفة إلى جانب كبار القادة الإيرانيين، وأبرزهم قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي قُتل في هجوم أمريكي قرب مطار بغداد الدولي، والقائد الحالي للفيلق اسماعيل قاآني.

والاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 7 من أعضائه بينهم جنرالان في "الهجوم الإسرائيلي" على البعثة الدبلوماسية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.

وذكر بيان للحرس، أن إسرائيل نفذت هجوما صاروخيا على مبنى القنصلية في حرم سفارة إيران بدمشق.

وأوضح أن العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي و5 آخرين من أعضاء الحرس الثوري قتلوا في الهجوم.

والقتلى الخمسة هم: حسين أمان اللهي، ومهدي جلالتي، ومحسن صداقت، وعلي آغا بابائي، وعلي صالحي روزبهاني.

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت وكالة "إ رنا" أن القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق تعرض لهجوم صاروخي إسرائيلي.

ورغم أن تل أبيب لم تعلن حتى الساعة 19:10 (ت.غ) مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إن الهجوم على العاصمة السورية "لم يستهدف مبنى السفارة الإيرانية، بل مبنى مجاور للسفارة كان بمثابة المقر العسكري للحرس الثوري".

وأضافت أن "جميع القتلى في الهجوم عسكريون إيرانيون، قاموا بنشاط عسكري هناك لفترة طويلة من الزمن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us