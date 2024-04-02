سياسة
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واشنطن: "قلقون" من قرار الكنيست الإسرائيلي وقف بث قناة الجزيرة
أكد مسؤولون أمريكيون دفاع واشنطن عن حرية الصحافة في العالم، معربين عن قلقهم بشأن قرار إسرائيل الأخير حظر بث قناة الجزيرة القطرية.
واشنطن: "قلقون" من قرار الكنيست الإسرائيلي وقف بث قناة الجزيرة
مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية / صورة: AFP
2 أبريل 2024

أعرب البيت الأبيض، الاثنين، عن قلقه إزاء قرار إسرائيل حظر بث قناة الجزيرة القطرية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، في موجزها الصحفي اليومي إن "الإدارة الأمريكية دافعت وستدافع عن حرية الصحافة دائماً وفي كل مكان".

وأضافت جان-بيير: "إن كانت (الأخبار) صحيحة، فهذه خطوة مثيرة للقلق. ونحن ندعم في الولايات المتحدة عمل الصحفيين العاملين في أجزاء مختلفة من العالم ويشمل ذلك منتسبي الصحافة الذين يغطون الصراع في غزة. لذا، إذا كان هذا الخبر صحيحاً، فإنه سيُقلقنا".

بدوره، أكد متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، دعم واشنطن "حرية الصحافة"، وأن الصحفيين يُبلون حسناً في إيصال المجريات الدائرة في غزة إلى الرأي العام العالمي.

وأشار ميلر إلى أنه ينبغي أن يكون الصحفيون قادرين على العمل بشكل مريح فيما يتعلق بحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم.

كان الكنيست قد صوَّت، الاثنين، بأغلبية 71 عضواً من أصل 120، ومعارضة 10، بالقراءتين الثانية والثالثة، على القانون الذي يسمح بوقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل.

وتعليقاً على التصويت، قال نتنياهو عبر منصة إكس، إن قناة الجزيرة "لن تبثّ من إسرائيل بعد تصويت الكنيست (البرلمان) على قانون بهذا الخصوص"، مدّعياً أن القناة "ألحقت الضرر بأمن إسرائيل".

يُذكر أن قناة الجزيرة غطّت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشكل واسع وبثّت مؤخراً عدة فيديوهات حصرية حول استهداف المُسيرات الإسرائيلية مدنيين داخل القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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