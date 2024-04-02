سياسة
2 دقيقة قراءة
هجوم بـ"مُسيرة انتحارية" يستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا
كشفت مصادر محلية سورية عن تعرُّض قاعدة التنف الأمريكية شرقي سوريا لهجوم بمُسيرة انتحارية جرى إسقاطها قبل وصولها إلى هدفها.
هجوم بـ"مُسيرة انتحارية" يستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا
"التنف" قاعدة تقع داخل الأراضي السورية عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن - أرشيفية / Others
2 أبريل 2024

تعرضت القاعدة الأمريكية بمنطقة التنف، شرقي سوريا، لهجوم بطائرة مُسيرة انتحارية، وفق مصادر محلية سورية.

وأكدت المصادر، الثلاثاء، استهداف المُسيرة الانتحارية القاعدة الأمريكية على الحدود الأردنية في الليل، دون تفاصيل عن الجهة المنفذة.

و"التنف" قاعدة تقع داخل الأراضي السورية عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، وتضم عدداً من الجنود الأمريكيين.

وأسقطت القوات الأمريكية المُسيرة في المنطقة الصحراوية بمحيط القاعدة قبل وصولها إلى هدفها، وفق المصادر ذاتها.

وسبق أن تعرضت القاعدة في 18 من يناير/كانون الثاني الماضي لهجوم بطائرة مُسيّرة، وأعلن الجيش الأمريكي وقتها مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة 25 جندياً.

وهي المرة الأولى التي يُقتل فيها عسكريون أمريكيون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشهد سوريا بين حين وآخر هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي، منها منطقة التنف وناحية المالكية (شرق) الحدوديتان مع العراق، وفي محافظة الحسكة ومنطقة الشدادي (شمال شرق)، بطائرات مُسيرة مجهولة الهوية وبصواريخ أرض-أرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us