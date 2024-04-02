تعرضت القاعدة الأمريكية بمنطقة التنف، شرقي سوريا، لهجوم بطائرة مُسيرة انتحارية، وفق مصادر محلية سورية.

وأكدت المصادر، الثلاثاء، استهداف المُسيرة الانتحارية القاعدة الأمريكية على الحدود الأردنية في الليل، دون تفاصيل عن الجهة المنفذة.

و"التنف" قاعدة تقع داخل الأراضي السورية عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، وتضم عدداً من الجنود الأمريكيين.

وأسقطت القوات الأمريكية المُسيرة في المنطقة الصحراوية بمحيط القاعدة قبل وصولها إلى هدفها، وفق المصادر ذاتها.

وسبق أن تعرضت القاعدة في 18 من يناير/كانون الثاني الماضي لهجوم بطائرة مُسيّرة، وأعلن الجيش الأمريكي وقتها مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة 25 جندياً.

وهي المرة الأولى التي يُقتل فيها عسكريون أمريكيون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشهد سوريا بين حين وآخر هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي، منها منطقة التنف وناحية المالكية (شرق) الحدوديتان مع العراق، وفي محافظة الحسكة ومنطقة الشدادي (شمال شرق)، بطائرات مُسيرة مجهولة الهوية وبصواريخ أرض-أرض.