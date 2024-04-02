أدانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، (المطبخ المركزي العالمي)، مقتل 7 من عناصرها العاملين في المجال الإغاثي، بغارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في حين طالبت أستراليا والولايات المتحدة بإجراء تحقيق ومحاسبة الفاعلين.

وأفادت المنظمة غير الحكومية في بيان، اليوم (الثلاثاء)، بمقتل 7 عناصر من فريقها بضربة نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة، موضحةً أن بين القتلى مواطنين "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، ومواطناً يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية، وفلسطينياً".

استهداف متعمّد

وأوضحت المنظمة أن فريقها كان يتنقل في قافلة تضم "سيارتين مدرعتين تحملان شعار (وورلد سنترال كيتشن) وآلية خفيفة" عند تعرضه لضربة.

وتابعت في البيان: "على الرغم من تنسيق التحركات مع القوات المسلحة الإسرائيلية، أُصيب الموكب فيما كان يغادر مستودع دير البلح، حيث أفرغ الفريق أكثر من مئة طن من المساعدات الغذائية الإنسانية التي نُقلت إلى غزة عن طريق البحر". وقالت المنظمة إنها قررت "تعليق عملياتها في المنطقة".

من جانبه، أعرب مؤسس "وورلد سنترال كيتشن"، خوسيه أندريس، عن حزنه لمقتل أعضاء في المنظمة بغارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مؤكداً أن الهجوم لا يستهدف منظمته فقط بل المنظمات الإنسانية، ويُظهر استخدام الاحتلال الإسرائيلي الغذاء سلاح حرب.

ودعا أندريس -في منشور على منصة إكس- حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى الكف عن "القتل العشوائي"، وعن فرض قيود على المساعدات الإنسانية.

أستراليا تدعو للمحاسبة

من جانب آخر، أكد رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيزي، مقتل موظفة الإغاثة الأسترالية لالزاومي فرانكوم، في الغارة الإسرائيلية.

وصرح ألبانيزي بأنه اتصل بالسفير الإسرائيلي ليطلب منه "محاسبة كاملة بشأن مقتل الفريق الإغاثي".

من جهتها، ندّدت حركة حماس بأشدّ العبارات استهداف جيش الاحتلال للعاملين بمنظمة المطبخ المركزي العالمي، جنوب دير البلح.

وقالت الحركة، في بيان، إن "الجريمة تؤكد أن الاحتلال لا يزال يصر على سياسة قتل المدنيين العزل وفرق الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية، في إطار مساعيه لإرهاب العاملين فيها، لمنعهم من مواصلة مهامهم الإنسانية".

وطالبت حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذا الفعل والتحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني، وفقاً للبيان.

واشنطن تطالب بتحقيق

في السياق أعرب البيت الأبيض عن حزنه الشديد لمقتل عدد من المتطوّعين الأجانب في المنظمة، مطالباً "إسرائيل" بأن تُجري سريعاً تحقيقاً يكشف ملابسات ما جرى.

من ناحيتها، كتبت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، على منصّة إكس إنّ "قلبنا مفطور، ونشعر بانزعاج شديد بسبب الغارة التي أدّت إلى مقتل عمّال الإغاثة في (وورلد سنترال كيتشن) في غزة".

وأضافت: "تجب حماية عمّال الإغاثة الإنسانية لأنهم يقدّمون مساعدات (الفلسطينيون هم) بحاجة ماسة إليها، ونحض إسرائيل على التحقيق بسرعة في ما جرى".

يُذكر أن منظمة "وورلد سنترال كيتشن" -مقرها الولايات المتحدة- نظمت بالتعاون مع جمعية "أوبن آرمز"، (الأذرع المفتوحة)، الإسبانية، شحنات من المساعدات الإنسانية إلى غزة أُرسلت عبر سفينتين أبحرتا من قبرص في 12 و30 مارس/آذار..