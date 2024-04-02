قال عزت الرشق القيادي في حركة حماس الثلاثاء، إن الحركة تجدِّد رفضها أي وجود أجنبي في قطاع غزة لمراقبة وقف إطلاق النار إذا اتُّفق عليه.

جاء ذلك في تصريحات للرشق نُشرت عبر قناة حركة حماس على منصة تليغرام، لدحض تقارير إعلامية تحدثت عن قبول حماس بوجود عناصر أممية تراقب وقف إطلاق النار وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

واعتبر الرشق أن هذه التقارير "لا أساس لها"، مشيراً إلى أنها منسوبة إلى "مصادر مجهولة"، مؤكداً رفض الشعب وجود أي جهات غير فلسطينية على أرضه".

وأوضح أن حماس تطالب فقط بـ"وجود الجهات والمنظمات الدولية خصوصاً (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا لإيصال المساعدات والإغاثة".

وشدّد قائلاً: "أما وقف إطلاق النار في حال التوصل إلى اتفاق، فالمطلوب دول ضامنة للاتفاق وضامنة لالتزام الاحتلال (الإسرائيلي) إياه، لا عناصر للمراقبة، ونؤكّد رفض شعبنا وجود أي جهات غير فلسطينية على أرضنا".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحاول إسرائيل العمل على فرض واقع تغيب عنه حركة حماس والسلطة الفلسطينية بالقطاع، في إطار تَصوُّر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب.

بدوره حذر رئيس الحكومة الفلسطينية السابق محمد اشتية، من مشاريع إدارة قطاع غزة بعد الحرب، مؤكدا رفضه أي وجود أجنبي على أرض القطاع مهما كانت جنسيته ونياته ودوافعه.

وقال في اجتماع حكومي عُقد في 18 مارس/ آذار الماضي، إن الحكومة الفلسطينية "لا تقبل أي وجود أجنبي مهما كانت جنسيته على أرض غزة، بما يفرض علينا واقعاً جديداً مهما كانت الأشكال والنيات والدوافع".

وكانت شبكة "إن بي سي" الأمريكية نقلت في مارس/آذار الماضي عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "إسرائيل تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية خاصة لتأمين تسليم المساعدات في قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".