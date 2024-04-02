سياسة
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تشمل طائرات F-15.. واشنطن تدرس الموافقة على صفقة تسليح "تاريخية" لإسرائيل
قالت مصادر مطّلعة إن واشنطن تدرس الموافقة على صفقة تسليح تاريخية لإسرائيل بقيمة 18 مليار دولار، تشمل طائرات F-15 وصواريخ وذخائر.
تشمل طائرات F-15.. واشنطن تدرس الموافقة على صفقة تسليح "تاريخية" لإسرائيل
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / صورة: Getty Images
2 أبريل 2024

تدرس واشنطن الموافقة على صفقة تسليح ضخمة لإسرائيل بقيمة 18 مليار دولار، في الوقت الذي تدعو فيه إلى هدنة مؤقتة في قطاع غزة.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن بيع 25 طائرة F-15 لإسرائيل قيد المراجعة منذ أن تلقّت الولايات المتحدة طلباً رسمياً بهذا الشأن في يناير/كانون الثاني 2023.

وكشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن أن الصفقة تشمل ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-15، و30 صاروخ جو-جو متقدم متوسط المدى من طراز AIM-120، بالإضافة إلى مجموعات ذخيرة للهجوم المباشر المشترك، وأنظمة مدافع ورادارات وأنظمة ملاحة للطائرات، إضافةً إلى بنية تحتية لوجيستية للتدريب والصيانة.

وأفاد مصدر مطلع ثانٍ بأن التعجيل بتسليم الطائرات لإسرائيل كان من بين أهم مطالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال زيارته واشنطن، الأسبوع الماضي، التي أجرى خلالها محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن.

وتحدث المصدر عن مداولات جرت بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزارة الدفاع (الكونغرس) بشأن قضية طائرات F-15.

فيما قال مصدر ثالث إن إدارة بايدن أعربت عن دعمها لطلب إسرائيل شراء طائرات F-15.

من جهة أخرى، قال أحد المعاونين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إن رئيس اللجنة مايكل مكول، وافق على عملية البيع في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، إذ جرى إخطار مكاتب الكونغرس المسؤولة عن اعتماد عمليات التسليح الكبيرة، حسب رويترز.

وينص القانون الأمريكي على ضرورة إخطار الكونغرس بالاتفاقات الكبيرة المتعلقة ببيع العتاد العسكري لدول أجنبية. وتسمح عملية مراجعة غير رسمية في لجنة الشؤون الخارجية بدراسة مثل هذه الاتفاقات قبل إخطار الكونغرس رسمياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أمس (الاثنين)، إن "الولايات المتحدة لديها التزام طويل الأمد بأمن إسرائيل".

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، وتعارض الإدارة الأمريكية حتى الآن المطالبات بفرض شروط على إمدادات الأسلحة.

في المقابل ينتقد مسؤولون أمريكيون بارزون هذه الصفقات ويدعون إلى تكثيف تدقيقها، بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي خلّفت عشرات آلاف الضحايا في صفوف المدنيين، لا سيما من الأطفال والنساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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