سياسة
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في الذكرى 75 لتأسيسه.. فيدان يشارك باجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل
يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو" المقرَّر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل غدا الأربعاء، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الحلف.
في الذكرى 75 لتأسيسه.. فيدان يشارك باجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل
فيدان يشارك في اجتماع وزراء خارجية الناتو في بلجيكا  / صورة: AA/  
2 أبريل 2024

يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو" المقرَّر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل غداً الأربعاء.

يأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس حلف الناتو، وستُقام مراسم الاحتفال لمدة يومين في مقر الحلف، وفقاً لما ذكرته مصادر دبلوماسية.

ويناقش الاجتماع ملفات الردع العامّ، ومكافحة الإرهاب، والتطورات في أوكرانيا، فضلاً عن الوضع الحالي للحلف بعد عضوية السويد وفنلندا، والتطورات الاستراتيجية في مناطق أخرى.

ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماع ضرورة مكافحة الناتو الإرهاب بشكل مشترَك، وأن هذا أحد واجبات الحلف، كما سينقل ما تنتظره تركيا في ما يتعلق بمكافحة تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي، وأنه من غير المقبول أن يدخل بعض أعضاء الناتو في علاقات شراكة مع تنظيمات إرهابية، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.

وخلال الاجتماع من المنتظَر أن يؤكد فيدان أن فرض بعض الحلفاء عقوبات وقيوداً على بعض في مجال الصناعة الدفاعية، أمر يتعارض مع روح التحالف، ويؤثّر سلباً في أمن الناتو. وسيعرب أيضاً عن وجهات نظر تركيا بشأن كيفية ضمان الدفاع والأمن في أوروبا بفاعلية.

وعلى هامش الاجتماع، من المقرَّر أن يعقد الوزير فيدان اجتماعاً ثنائياً مع نظرائه البريطاني ديفيد كاميرون، والألمانية أنالينا بيربوك، والفنلندية إيلينا فالتونين، والبلغارية ماريا غابرييل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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