استُشهد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن مدير مستشفى الرازي، فواز حماد، استشهاد "الشاب ربيع فيصل زكارنة، 20 عاماً، من بلدة قباطية، جنوبي جنين، متأثراً بجراحه التي أُصيب بها برصاص الاحتلال قبل أيام".

كانت قوة إسرائيلية قد اقتحمت بلدة قباطية، فجر السبت الماضي، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، وأُعلن في حينه عن استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 3 برصاص الجيش.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيَّين اثنين أُصيبا فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، بعدما ألقت قنابل الغاز والصوت باتجاه الصحفيين والمدنيين، ونفّذت حملة اعتقالات ومداهمات قبل أن تنسحب من المخيم.

كما أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، في بيان، أن "قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينياً من مناطق عدة بالضفة بينهم أطفال وأسرى سابقون".

إلى ذلك، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عمليات اقتحام طالت مدناً وبلدات بالضفة الغربية المحتلة كما اعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

وحسب شهود عيان ومصادر محلية فإن جيش الاحتلال اقتحم مدينتي نابلس وقلقيلية (شمال)، وبلدات بمحافظة رام الله (وسط)، ومدينة بيت لحم وبلدات بمحافظة الخليل (جنوب).

وفي نابلس، شمالي الضفة، اقتحم الاحتلال الإسرائيلي المدينة وداهم بلدتها القديمة، واعتقل فلسطينياً واحداً على الأقل، كما داهم بلدة مادما جنوبي المدينة وفتش عدداً من منازلها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اعتقلت صباح الثلاثاء، مواطناً من نابلس بعد إصابته بالرصاص الحي في القدم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا" بأن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى حارة الياسمينة داخل البلدة القديمة من نابلس، "وتبعتها قوة عسكرية أخرى، وسط إطلاق نار في المكان".

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال أيضاً مدينة قلقيلية وبلدات مجاورة، وداهمت منازل وعاثت فيها خراباً.

وأشار شهود عيان إلى أن القوات اعتقلت مواطناً من بلدة عزون، شرقي قلقيلية، وفلسطينياً ثانياً من بلدة حبلة، جنوبي المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بمحافظات رام الله والخليل، وفق مصادر محلية، واعتقلت أيضاً عدداً من مواطنيها.

وفي السياق، هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء الاثنين، مركبات المواطنين على طريق الساوية-اللبن الشرقية، جنوبي نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على طريق الساوية-اللبن الشرقية، ما أدى إلى تحطم زجاج مركبة تعود للمواطن ضياء توفيق الحاج محمد، من قرية بيت دجن، شرقي نابلس.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال في الضفة إلى 456 شهيداً، منذ تفجر الأوضاع في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافةً إلى 4750 جريحاً.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، صعّد جيش الاحتلال عملياته في الضفة مخلفاً أيضاً نحو 7960 أسيراً، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنى التحتية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​