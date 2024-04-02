قرّرَت اليابان استئناف تمويلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد تعليقه في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وتشير بيانات الأونروا لعام 2022 إلى أن اليابان سادس أكبر جهة مانحة للوكالة.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في تصريحات صحفية الثلاثاء بالبرلمان، إن بلادها ستنهي تجميد مساهماتها المالية للأونروا، مشيرة إلى أن "قرابة 35 مليون دولار من التمويل المقرر أصلاً جاهزة للصرف".

وأكدت كاميكاوا أن دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة "لا غنى عنه، حتى في أثناء عملها على تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر"، وفق تعبيرها.

والتقت الوزيرة اليابانية الأسبوع الماضي، المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في طوكيو.

وتواجه الأونروا، التي تقدّم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة، أزمة منذ أن اتهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً بالتورط في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ودفعت الاتهامات عديداً من الدول إلى وقف التمويل، فيما استأنفت دول عدة، منها كندا وأستراليا وفنلندا والسويد، تمويل الوكالة منذ ذلك الحين.