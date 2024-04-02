أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى) لولاية رئاسية جديدة تمتدّ إلى 6 سنوات.

وفي كلمته عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية شرقي القاهرة، قال السيسي إن الأوضاع الإقليمية والدولية تفرض علينا مواجهة تحديات صمدنا أمامها بفضل الشعب المصري.

وأكد السيسي أن مصر تؤدّي دوراً لا غنى عنه في ترسيخ الاستقرار والأمن والتنمية في عالم جديد تتشكل ملامحه، مشيراً إلى أن أولويته في الولاية الجديدة هي حماية أمن مصر القومي في ظلّ التحديات الإقليمية.

وأضاف: "محاولات الشر الإرهابية وأزمات الخارج والحروب الدولية تفرض مواجهة تحديات لم تجتمع بهذا الحجم عبر تاريخ مصر الحديث".

وأشار الرئيس المصري إلى العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف محاور التنمية، مجدداً العهد على استكمال بناء المدن الجديدة وتطوير المناطق غير المخططة، فضلاً عن تبنّي إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والطاقة الجديدة والمتجددة.

وفاز الرئيس المصري في انتخابات 2024 التي أُجرِيَت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بولاية تستمر حتى 2030، بقرابة 40 مليون صوت بنسبة 89.6 بالمئة.