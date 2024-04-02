قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن أنقرة تُدين "الهجوم الإسرائيلي الوحشي" الذي استهدف موظفي إغاثة دوليين في قطاع غزة تابعين لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" (وورلد سنترال كيتشن).

جاء ذلك في منشور لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون اليوم الثلاثاء على منصة إكس قال فيه إن "تركيا تتقدم بأحر التعازي لأسرة منظمة المطبخ المركزي العالمي وتُدين هذا الهجوم الوحشي".

وأضاف ألطون أن "هجوماً إسرائيلياً آخَر أدى إلى مقتل عمال الإغاثة الدوليين الذين كانوا يحاولون تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة".

وقال إن "إسرائيل تواصل بلا خجل أعمال الإبادة الجماعية وتنتهك القانون الإنساني الدولي فيما يفشل العالم في حماية الفلسطينيين الأبرياء".

ودعا ألطون إلى "أن تتوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" التي ترتكبها إسرائيل و"التي تركت بصمة عميقة في ذاكرتنا الجماعية"، مشدداً على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها.

وأكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حيث يُستخدم الغذاء كسلاح حرب" لأجل "منع حدوث مجاعة تلوح في الأفق في غزة".

وختم ألطون منشوره بالقول إن مبادرات عمال الإغاثة في المجال الإنساني في قطاع غزة تعبّر عن "صمود الضمير الإنساني في مواجهة الفظائع التي ترتكبها إسرائيل، ولن ننساهم".

والثلاثاء أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة لتأكيد مقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة".

وأوضحت المنظمة أنه "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي تعرضت القافلة للقصف في أثناء مغادرتها مستودع دير البلح".

وقالت إن قتلاها السبعة بالقصف الإسرائيلي بغزة "هم من أستراليا وبولندا وبريطانيا وجنسيات مزدوجة أمريكية وكندية وفلسطينية".

كانت "وورلد سنترال كيتشن"، ومقرها الولايات المتحدة، نظّمَت بالتعاون مع جمعية "أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة) الإسبانية، شحنات من المساعدات الإنسانية إلى غزة أُرسلَت عبر سفينتين أبحرتا من جزيرة قبرص في 12 و30 مارس/آذار الماضي.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".