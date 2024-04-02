قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن الضربة الجوية التي شنّتها إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق "عمل عدائي"، مطالباً تل أبيب بالتوقف عن مثل هذه الأعمال "غير المقبولة على الإطلاق".

وصرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا لا تقفز إلى نتائج، لكن "مثل هذه الهجمات تنتهك جميع أسس القانون الدولي وتُعتبر عملاً عدائياً".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر مخفر إضافي للشرطة العسكرية الروسية في منطقة مرتفعات الجولان السوري المحتلّ لمراقبة الأوضاع فيها.

وقدم اللواء يوري بوبوف، نائب رئيس مركز الدفاع الروسية للمصالحة بين الأطراف المتنازعة بسوريا، في بيان الثلاثاء، معلومات عن الوضع في هضبة الجولان.

وقال بوبوف: "نُشر مخفر إضافي للشرطة العسكرية الروسية في منطقة هضبة الجولان في إطار مراقبة الوضع على خط برافو بالمنطقة الفاصلة بين الجيش الإسرائيلي وسوريا".

وذكر البيان أن مركز الشرطة سيراقب مدى ملاءمة إنهاء الخلافات بين الطرفين.

وتشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات بين حين وآخر ضدّ جماعات مدعومة من إيران، ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام السوري منذ 2011.

ومساء الاثنين، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن القسم القنصلي بسفارة طهران بدمشق تعرض لهجوم صاروخي إسرائيلي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، مقتل 7 من أعضائه بينهم جنرالان في "الهجوم الإسرائيلي" على البعثة بدمشق.

ورغم عدم تبني تل أبيب للهجوم، فإن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إنه "لم يستهدف مبنى السفارة الإيرانية، بل مبنى مجاورا للسفارة كان بمثابة المقر العسكري للحرس الثوري".