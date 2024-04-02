سياسة
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ارتفاع ضحايا حريق مبنى سكني في إسطنبول إلى 29 قتيلاً وسط تحذيرات من التضليل
ارتفعت حصيلة ضحايا حريق بمبنى في إسطنبول إلى 29 شخصاً، حسب مكتب والي المدينة. وبينما أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا فتح تحقيق في أسباب الحريق، دعا رئيس دائرة الاتصال التركية فخر الدين ألطون المواطنين إلى الحذر من التضليل ومتابعة الجهات الرسمية.
ارتفاع ضحايا حريق مبنى سكني في إسطنبول إلى 29 قتيلاً وسط تحذيرات من التضليل
ارتفاع ضحايا حريق مبنى سكني في إسطنبول إلى 29 قتيلاً. / صورة: AA
2 أبريل 2024

أعلن مكتب والي إسطنبول الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا حريق اندلع بمبنى سكني في منطقة بشكطاش إلى 29 قتيلاً.

وكان مكتب الوالي داوود غول قال في وقت سابق الثلاثاء، إن 29 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 8 آخرون 7 منهم في حالة حرجة، جرّاء حريق نشب في الطابق السفلي من مبنى مكون من 16 طابقاً.

وأكّد مكتب الوالي أنه جارٍ نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، بعد السيطرة على الحريق بفضل جهود 31 سيارة إطفاء و86 فرداً.

وأشار المكتب إلى أن الحريق اندلع خلال أعمال تجديد بملهى ليلي يقع في الطابقين السفليين بالمبنى.

من جهته أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا فتح تحقيق إداري في أسباب الحريق وتعيين محققين مدنيين اثنين لمتابعة المسألة.

وقال يرلي كايا في منشور على منصة إكس الثلاثاء، إن المحققين تحرّكا إلى موقع الحادث، وسيجري إعلام الرأي العام بالتطورات.

في السياق نفسه، دعا رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون بالرحمة للمتوفين وقدّم التعازي لذويهم وعائلاتهم وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقال ألطون في منشور على منصة إكس الثلاثاء، إن "الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع من كثب تطورات الحادث الأليم، ويتلقى معلومات فورية من الجهات المعنية ووالي إسطنبول".

وأكّد ألطون "ضرورة عدم التفات المواطنين إلى المعلومات المضلّلة التي قد تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحادث ومتابعة ما تصدره الجهات الرسمية".

مصدر:TRT عربي
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