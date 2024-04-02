سياسة
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تقرير: حوادث العداء ضد المسلمين بأمريكا ارتفعت بنسبة 56% بعد الحرب على غزة
كشف تقرير لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، عن ارتفاع مستوى معاداة المسلمين بالولايات المتحدة في 2023، بزيادة 56% عن العام السابق له، مشيراً إلى أن السبب الأساسي في ذلك يرجع إلى "العنف في إسرائيل وفلسطين في أكتوبر/تشرين الأول 2023".
تقرير: حوادث العداء ضد المسلمين بأمريكا ارتفعت بنسبة 56% بعد الحرب على غزة
جنازة الطفل المسلم وديع الفيوم، 6 أعوام، الذي راح ضحية حادثة طعن بعد استهدافه بولاية إلينوي جراء الحرب الجارية في غزة. / صورة: Reuters
2 أبريل 2024

أفاد تقرير لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" الثلاثاء، بزيادة حوادث العداء ضد المسلمين منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح التقرير أنّ عام 2023 شهد "عودة صعود كراهية المسلمين" بعد أول انخفاض سنوي مسجل على الإطلاق في الشكاوى بعام 2022.

وفي الأشهر التسعة الأولى من 2023، بلغ متوسط الحوادث نحو 500 شهرياً قبل أن تقفز إلى قرابة 1200 شهرياً في الربع الأخير من 2023.

وعزا التقرير السبب الأساسي لكراهية المسلمين، تصاعد العنف في إسرائيل وفلسطين في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتُظهر أرقام التقرير أنّ إجمالي الشكاوى في حوادث الكراهية ضد المسلمين بلغت 8061 شكوى في 2023، بزيادة 56% عن عام 2022.

ويعد الرقم هو الأعلى منذ أن بدأ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إحصاءاته قبل نحو 30 عاماً.

ويشير التقرير إلى أنّ نحو 3600 من تلك الحوادث وقعت في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، سجل معظمها حوادث تمييز وكراهية في أماكن العمل وفي التعليم.

وبحسب التقرير فإن الزيادة كانت أكبر من التي شهدتها البلاد من حوادث الكراهية بعد حظر السفر الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترمب على بعض الدول ذات الأغلبية السكانية المسلمة.

وذكر التقرير أنه جرى إغلاق المجموعات الطلابية المؤيدة لفلسطين في عديد من الجامعات، ولم يجرِ توظيف العديد من الأشخاص بسبب موقفهم المؤيد لفلسطين.

وأشار التقرير إلى تعليق طلبات الهجرة واللجوء المقدمة من مسلمين عمداً بذريعة "احتمالية كونهم إرهابيين" وأن التمييز الأكبر حدث في هذا المجال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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