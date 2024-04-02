أعلن منسق حزب فرنسا الأبية النائب مانويل بومبارد، الثلاثاء، تمسكه بتصريحه الذي اتهم فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وقال بومبارد، خلال وجوده ضيفاً على "إذاعة سود" المحلية إن "فرنسا لا يمكن أن تكون شريكاً فيما يحدث في غزة".

وطالب بلاده بفرض حظر أسلحة وعقوبات اقتصادية على إسرائيل، لافتاً إلى أن "عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال 4 أشهر يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في صراعات العالم كافة خلال 4 سنوات".

ودعا النائب الفرنسي لمحاكمة الجنود الإسرائيليين من أصول فرنسية إذا ثبت تورطهم في جرائم حرب ارتكبت بغزة، مضيفاً أن "القانون الدولي ليس لعبة".

وشدّد بومبارد على ضرورة تطبيق القانون الدولي على الجميع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية.