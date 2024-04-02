توالت التنديدات العالمية بالاستهداف الإسرائيلي لموظفي إغاثة دوليين، وأعربت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن انزعاجها من مقتل موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي إثر هجوم إسرائيلي على قافلة لها وسط قطاع غزة.

ومساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وتعليقاً على ذلك، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "نحن غاضبون من مقتل عاملين في المجال الإنساني بغزة".

وأكد في منشور على منصة إكس أن السلامة مطلب أساسي لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى القطاع.

وتساءل قائلاً: "كم من الأرواح ستفقد حتى يكون هناك وقف إطلاق نار؟!".

وأعرب غيبريسوس عن تعازيه "الحارة" لفريق المنظمة والأسر المتضررة، مجدداً دعوته إلى توفير "حماية مستدامة للعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء غزة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن فريق منظمة "المطبخ المركزي العالمي" قتل بغزة الاثنين بهجوم شنّه جيشه، زاعماً أن ذلك "يحدث في أوقات الحرب" وأنه "غير مقصود".

وقال نتنياهو في بيان: "للأسف، وقع خلال اليوم الأخير حادث مأساوي، عبارة عن استهداف غير مقصود من قواتنا لأناس أبرياء في قطاع غزة".

وفي محاولة لتبرير الهجوم أضاف: "هذا يحدث في أوقات الحرب، ونحن نفحص ذلك بشكل كامل ونجري اتصالات مع الحكومات المعنية وسنفعل كل شيء كي لا يتكرر هذا أبداً".

من جهته، طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بتحقيق «سريع ومحايد» في مقتل 7 من عاملي الإغاثة بضربة إسرائيلية في غزة.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الثلاثاء، إن إسرائيل لم تستوفِ شروط واشنطن السياسية بشأن استخدامها للأسلحة التي تزودها بها، مضيفاً: «تحدثنا مباشرة إلى السلطات الإسرائيلية. لقد طالبناهم بإجراء تحقيق سريع ومحايد، لنفهم ما حصل بالضبط»،

بدوره، قال وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه إن لا شيء يبرر مأساة القصف الإسرائيلي ضد موظفي المطبخ المركزي العالمي في غزة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "المطبخ العالمي" تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف في أثناء مغادرتها مستودع دير البلح (وسط القطاع)".

من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، أنه فتح تحقيقاً "معمقاً في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساته".

ومنذ مساء الاثنين، تتوالى الإدانات العربية والدولية لاستهداف عاملي إغاثة دوليين في أثناء محاولتهم تخفيف آثار حرب التجويع التي تمارسها إسرائيل على غزة إلى جانب التدمير الكارثي الذي ألحقته بالقطاع على مدى نحو 7 أشهر.