سياسة
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مؤسس "المطبخ العالمي" يدعو العالم لوقف جرائم إسرائيل "العشوائية"
طالب مؤسس منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، خوسيه أندريس المجتمع الدولي بوقف "جرائم إسرائيل العشوائية"، ودعا للتوقف عن تقييد المساعدات الإنسانية وقتل المدنيين وعمال الإغاثة واستخدام الغذاء سلاحاً.
مؤسس "المطبخ العالمي" يدعو العالم لوقف جرائم إسرائيل "العشوائية"
مركبة قتل فيها موظفو المطبخ المركزي العالمي في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة / صورة: Reuters
2 أبريل 2024

دعا مؤسس منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، الشيف الإسباني خوسيه أندريس، المجتمع الدولي إلى "وقف جرائم إسرائيل العشوائية".

وقال أندريس في منشور عبر منصة إكس، الثلاثاء، إنهم يعيشون حداداً على مقتل 7 من موظفي المطبخ العالمي.

وأضاف: "هؤلاء الأشخاص.. الملائكة.. ليسوا مجهولي الهوية، ليسوا بلا أسماء، إنهم زملاء عملت معهم في أوكرانيا وغزة وتركيا والمغرب والباهاما وإندونيسيا".

وأكد أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن تقييد المساعدات الإنسانية وقتل المدنيين وعمال الإغاثة واستخدام الغذاء سلاحاً، و"لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح البريئة".

ومساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وأعلنت "المطبخ العالمي" الثلاثاء، تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، فقد تعرضت القافلة للقصف في أثناء مغادرتها مستودع دير البلح (وسط القطاع)".

من جانبه، زعم جيش الاحتلال في بيان، الثلاثاء، أنه فتح تحقيقاً "معمقاً في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساته".

ومنذ مساء الاثنين، تتوالى الإدانات العربية والدولية لاستهداف عاملي إغاثة دوليين في أثناء محاولتهم تخفيف آثار "حرب التجويع" التي تمارسها إسرائيل على غزة إلى جانب التدمير الكارثي الذي ألحقته بالقطاع على مدى 6 أشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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