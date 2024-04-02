أصدرت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، بياناً، أدانت فيه الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق أمس.

وأفاد البيان، بأن "إسرائيل أضافت انتهاكاً جديداً لانتهاكاتها للقانون الدولي في الفترة الأخيرة". وقالت الخارجية التركية: "ندين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف السفارة الإيرانية في دمشق".

وأعربت الخارجية التركية عن قلقها من أن يتحول هذا العمل إلى "صراع من شأنه التأثير في المنطقة بأكملها".

ودعت جميع الأطراف المعنية إلى "التصرف بحكمة وضبط النفس والامتثال للقانون الدولي".

ومساء الاثنين، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن القسم القنصلي بسفارة طهران بدمشق تعرض لهجوم صاروخي إسرائيلي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، مقتل 7 من أعضائه بينهم جنرالان في "الهجوم الإسرائيلي" على البعثة بدمشق.

ورغم عدم تبني تل أبيب للهجوم، فإن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إنه "لم يستهدف مبنى السفارة الإيرانية، وإنما استهدف مبنى مجاوراً للسفارة كان بمنزلة المقر العسكري للحرس الثوري".