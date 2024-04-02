سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة تندّد بالهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق
أدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، معربة عن قلقها من أن يتحول هذا العمل إلى "صراع من شأنه التأثير في المنطقة بأكملها".
أنقرة تندّد بالهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق
وزارة الخارجية التركية تدين الهجوم الإسرائيلي على البعثة الدبلوماسية الإيرانية بدمشق. / صورة: AA
2 أبريل 2024

أصدرت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، بياناً، أدانت فيه الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق أمس.

وأفاد البيان، بأن "إسرائيل أضافت انتهاكاً جديداً لانتهاكاتها للقانون الدولي في الفترة الأخيرة". وقالت الخارجية التركية: "ندين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف السفارة الإيرانية في دمشق".

وأعربت الخارجية التركية عن قلقها من أن يتحول هذا العمل إلى "صراع من شأنه التأثير في المنطقة بأكملها".

ودعت جميع الأطراف المعنية إلى "التصرف بحكمة وضبط النفس والامتثال للقانون الدولي".

ومساء الاثنين، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن القسم القنصلي بسفارة طهران بدمشق تعرض لهجوم صاروخي إسرائيلي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، مقتل 7 من أعضائه بينهم جنرالان في "الهجوم الإسرائيلي" على البعثة بدمشق.

ورغم عدم تبني تل أبيب للهجوم، فإن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إنه "لم يستهدف مبنى السفارة الإيرانية، وإنما استهدف مبنى مجاوراً للسفارة كان بمنزلة المقر العسكري للحرس الثوري".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us