سياسة
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الإمارات ومصر تعلنان تنفيذ إنزال مساعدات إنسانية في قطاع غزة
قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إنها نفذت الإنزال الجوي الـ22 لمساعدات في غزة، عبر 3 طائرات حملت 82 طناً من المواد الغذائية والإغاثية. بينما أعلن الجيش المصري، أن قواته الجوية واصلت إسقاط أطنان من المساعدات بشمال القطاع.
الإمارات ومصر تعلنان تنفيذ إنزال مساعدات إنسانية في قطاع غزة
الإمارات ومصر تنفذان الإنزال الجوي الـ22 لمساعدات في غزة 3 طائرات / صورة: AA
2 أبريل 2024

أكدت الإمارات، مساء الثلاثاء، تنفيذ الإنزال الجوي الـ22 لمساعدات إنسانية على شمال قطاع غزة، ضمن عملية "طيور الخير" المشتركة والمتواصلة مع مصر منذ 29 فبراير/شباط الماضي.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، في بيان عبر منصة إكس، بـ"تنفيذ عملية الإسقاط الـ22 للمساعدات الإنسانية والإغاثية، بواسطة طائرات القوات الجوية الإماراتية-المصرية، على شمال غزة".

وجرى الإسقاط "فوق المناطق المعزولة، التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة، عبر 3 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية"، وفق البيان.

وكشفت أن إجمالي المساعدات التي أُسقطت منذ انطلاق عملية "طيور الخير"، ارتفع إلى ألف و153 طناً.

من جانبه، أعلن الجيش المصري، في بيان الثلاثاء، أن قواته الجوية واصلت الأحد والاثنين والثلاثاء "إسقاط أطنان من المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بشمال قطاع غزة، الذين يواجهون واقعاً كارثياً".

وبوتيرة شبه يومية، تنفذ دول عربية وغربية، بينها مصر والإمارات والأردن، عمليات إسقاط جوي لمساعدات إنسانية على غزة.

وتقيّد إسرائيل إدخال المساعدات براً إلى غزة؛ ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاماً، ويقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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