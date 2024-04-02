سياسة
3 دقيقة قراءة
"أمريكا غاضبة".. بايدن يعتزم إبلاغ إسرائيل بضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تضامنه مع "وورلد سنترال كيتشن"  بعدما أسفرت ضربة إسرائيلية عن مقتل 7 من عاملي المنظمة الإغاثية، مشدداً على أنه سيبلغ إسرائيل بكل وضوح بوجوب حماية عمال الإغاثة الإنسانية.
"أمريكا غاضبة".. بايدن يعتزم إبلاغ إسرائيل بضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة
أسفرت ضربة إسرائيلية عن مقتل 7 من عاملي الإغاثة التابعين لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" في قطاع غزة. / صورة: AA
2 أبريل 2024

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال بالطاهي خوسيه أندريس، مؤسس ورئيس المنظمة الإغاثية غير الحكومية "وورلد سنترال كيتشن"، الثلاثاء، عن تضامنه بعدما أسفرت ضربة إسرائيلية عن مقتل 7 من عاملي الإغاثة التابعين للمنظمة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقال بايدن إن "قلبه مفطور" وإنه "سيبلغ إسرائيل بكل وضوح بوجوب حماية عمال الإغاثة الإنسانية"، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار.

في السياق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء: "إن الولايات المتحدة "غاضبة" من القصف الجوي الإسرائيلي الذي قتل موظفي الإغاثة في مؤسسة ورلد سنترال كيتشن بغزة".

وأضاف كيربي "أغضبنا أننا علمنا بقصف للجيش الإسرائيلي أمس قتل عدداً من المدنيين العاملين في المساعدات الإنسانية من ورلد سنترال كيتشن".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الغضب العالمي حيال ضربة ورلد سنترال كيتشن يمكن وصفه بأنه إدانة.

وأشار إلى أن أحد العاملين لدى ورلد سنترال كيتشن الذين قُتلوا في الضربة كان مواطناً أمريكياً مزدوج الجنسية.

ومساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وأعلنت "المطبخ العالمي" الثلاثاء، تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، فقد تعرضت القافلة للقصف في أثناء مغادرتها مستودع دير البلح (وسط القطاع)".

من جانبه، زعم جيش الاحتلال في بيان، الثلاثاء، أنه فتح تحقيقاً "معمقاً في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساته".

ومنذ مساء الاثنين، تتوالى الإدانات العربية والدولية لاستهداف عاملي إغاثة دوليين في أثناء محاولتهم تخفيف آثار "حرب التجويع" التي تمارسها إسرائيل على غزة إلى جانب التدمير الكارثي الذي ألحقته بالقطاع على مدى 6 أشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us