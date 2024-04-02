أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال بالطاهي خوسيه أندريس، مؤسس ورئيس المنظمة الإغاثية غير الحكومية "وورلد سنترال كيتشن"، الثلاثاء، عن تضامنه بعدما أسفرت ضربة إسرائيلية عن مقتل 7 من عاملي الإغاثة التابعين للمنظمة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقال بايدن إن "قلبه مفطور" وإنه "سيبلغ إسرائيل بكل وضوح بوجوب حماية عمال الإغاثة الإنسانية"، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار.

في السياق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء: "إن الولايات المتحدة "غاضبة" من القصف الجوي الإسرائيلي الذي قتل موظفي الإغاثة في مؤسسة ورلد سنترال كيتشن بغزة".

وأضاف كيربي "أغضبنا أننا علمنا بقصف للجيش الإسرائيلي أمس قتل عدداً من المدنيين العاملين في المساعدات الإنسانية من ورلد سنترال كيتشن".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الغضب العالمي حيال ضربة ورلد سنترال كيتشن يمكن وصفه بأنه إدانة.

وأشار إلى أن أحد العاملين لدى ورلد سنترال كيتشن الذين قُتلوا في الضربة كان مواطناً أمريكياً مزدوج الجنسية.

ومساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وأعلنت "المطبخ العالمي" الثلاثاء، تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، فقد تعرضت القافلة للقصف في أثناء مغادرتها مستودع دير البلح (وسط القطاع)".

من جانبه، زعم جيش الاحتلال في بيان، الثلاثاء، أنه فتح تحقيقاً "معمقاً في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساته".

ومنذ مساء الاثنين، تتوالى الإدانات العربية والدولية لاستهداف عاملي إغاثة دوليين في أثناء محاولتهم تخفيف آثار "حرب التجويع" التي تمارسها إسرائيل على غزة إلى جانب التدمير الكارثي الذي ألحقته بالقطاع على مدى 6 أشهر.