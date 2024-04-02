كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن أن 14 صاروخاً أُطلقت من لبنان، مساء الثلاثاء، تجاه مدينة نهاريا ومستوطنات في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وأشار إلى أنه "جرى اعتراض صاروخين، وسقطت 7 في مناطق مفتوحة"، دون تحديد مصير بقية الصواريخ.

وللمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دوّت صافرات الإنذار في نهاريا في وقت سابق الليلة، وفق الصحيفة.

وأفادت نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف الإسرائيلية)، عبر بيان، بأنه "في هذه المرحلة لا توجد تقارير عن وقوع إصابات".

فيما قالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رد بقصف مصادر إطلاق الصواريخ في جنوبي لبنان".

من جهته، قال حزب الله، في بيان، إن عناصره ‌‏‌‌‏"استهدفوا مستعمرة (مستوطنة) غشر هازيف القريبة من نهاريا براجمة بصواريخ ‏الكاتيوشا".

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً مقتطعاً، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى، معظمهم في لبنان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة عشرات الأطفال، وفق بيانات فلسطينية وأممية.