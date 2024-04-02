واصل آلاف المحتجين الإسرائيليين التظاهر لليوم الثالث على التوالي، مخترقين مساء الثلاثاء، حواجز أمنية نصبتها الشرطة في الطريق المؤدي إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية.

وتظاهر الآلاف أمام مبنى الكنيست، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وبثت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) مقطع فيديو يظهر عشرات المحتجين وهم يزيلون حواجز للشرطة، ويشتبكون مع عناصرها بالقرب من مقر إقامة نتنياهو.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن محتجين انطلقوا في مسيرة، وحاصروا مقر إقامة نتنياهو، و"حاولوا اختراق الحواجز، واشتبكوا مع الشرطة".

وألقى محتج شعلة مشتعلة باتجاه أحد عناصر الشرطة، بينما كان الأخير يحاول مع زملائه تفريق المحتجين الذين حاصروا مقر إقامة نتنياهو، وفق الصحيفة.

من جهتها، أوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أن عناصرها أبعدوا محتجين حاولوا الاقتراب من مقر إقامة رئيس الوزراء.

وأضافت أن بعض مثيري الشغب "حركوا حواجز الشرطة، وألقوا مشاعل على عناصر الشرطة".

وأفادت بأن شخصاً "اخترق حاجزاً للشرطة وقاد مثيري الشغب إلى المكان، وقُبض على 3 منهم، وأصيب شرطي نتيجة إلقاء متظاهر سياجاً حديدياً عليه".

ومنذ أيام، تشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة تطالب بتنحي حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقدر وجود نحو 134 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، بينما أعلنت حركة "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

واتهمت حركة حماس نتنياهو مراراً بالتعنّت في المفاوضات غير المباشرة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، وبعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق.

وتقول المعارضة والمحتجون إن نتنياهو (74 عاماً) يتبع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة، وفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، وخاصة القضاء على حماس وإعادة المحتجزين.

ويرفض نتنياهو، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاءً في السلطة، إجراء انتخابات مبكرة، ويزعم أنها تعني "شلّ الدولة وقد تجمد مفاوضات إطلاق سراح الأسرى لمدة 8 أشهر".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".