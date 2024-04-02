سياسة
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وزير الداخلية التركي: اعتقال مشتبه بهم هتفوا بشعارات مؤيدة للتنظيم الإرهابي
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، مساء الثلاثاء، اعتقال قوات الأمن لعدد من المشتبه بهم، شاركوا في مسيرات غير مصرح بها، وهتفوا بشعارات مؤيدة للتنظيم الإرهابي الانفصالي، في عدد من الولايات التركية.
وزير الداخلية التركي: اعتقال مشتبه بهم هتفوا بشعارات مؤيدة للتنظيم الإرهابي
وزير داخلية تركيا: اعتقال مشتبه بهم هتفوا بشعارات مؤيدة للتنظيم الإرهابي / Others
2 أبريل 2024

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، مساء الثلاثاء، اعتقال قوات الأمن لعدد من المشتبه بهم، شاركوا في مسيرات غير مصرح بها، وهتفوا بشعارات مؤيدة للتنظيم الإرهابي الانفصالي، في عدد من الولايات التركية.

وقال الوزير التركي في منشور على منصة إكس، "في يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024، اعتقلت قوات الأمن عدداً من المتظاهرين شاركوا بمسيرة غير مصرح بها، وهتفوا بشعارات داعمة للتنظيم الإرهابي، وهاجموا قواتنا الأمنية بالحجارة، وأبدوا مقاومة رغم التحذيرات وجرى اعتقال 89 مشتبها بهم".

وأوضح الوزير أن الاعتقالات جرت في ولايات، وان وهكاري وسيرت وباطمان وشرناق وإزمير.

وأكد الوزير أن قوات الأمن تعمل بشكل متواصل من أجل السلام والأمن في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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