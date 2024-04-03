سياسة
2 دقيقة قراءة
جليك: ما تقوم به إسرائيل في غزة يعد أحد أكبر المجازر في تاريخ البشرية
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، مساء الثلاثاء، إن الجثث التي عُثر عليها حول مستشفى الشفاء في غزة "أظهرت مرة أخرى بوضوح الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل".
جليك: ما تقوم به إسرائيل في غزة يعد أحد أكبر المجازر في تاريخ البشرية
جليك: ما تقوم به إسرائيل في غزة يعد أحد أكبر المجازر في تاريخ البشرية / صورة: AA
3 أبريل 2024

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، مساء الثلاثاء، إن الجثث التي عُثر عليها حول مستشفى الشفاء في غزة "أظهرت مرة أخرى بوضوح الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل".

وأوضح جليك في تصريح للصحفيين عقب اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية أن ما تقوم به إٍسرائيل يعد واحداً "من أكبر عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية والمجازر في تاريخ البشرية"، مؤكداً على موقف تركيا المناصر للفلسطينيين والمندد بجرائم الاحتلال.

وأشار جليك إلى أنه ينبغي تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات الإضافية التي طلبتها محكمة العدل الدولية على الفور.

انتخابات تركيا المحلية

وحول الانتخابات المحلية أوضح جليك أن الانتخابات " جرت بنضج يليق بتاريخنا الديمقراطي وفي إطار يتناسب مع تقاليدنا الديمقراطية". وأكد جليك أن "الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات هي أمتنا ومواطنونا، الذين وجهوا رسائلهم عبر صناديق الاقتراع".

وتابع "هذه الرسائل التي يبعثها مواطنونا من خلال صناديق الاقتراع ستظل تشكل أعظم قوة لتركيا وهي تتحرك نحو مئويتها".

وشدد جليك على أن الحزب سيراجع بدقة هذه الرسائل ويستقي منها العبر، مضيفاً أنه "كما هو الحال في كل انتخابات، سيكون يوم 31 مارس/آذار بمثابة نقطة تحول بالنسبة للمسار الذي سنتبعه والسياسات التي سننتهجها في الفترة المقبلة".

كما أعرب جيليك عن أسفه البالغ إزاء الحريق الذي اندلع في المركز الترفيهي في بشكتاش، وذكر أن وزارتي العدل والداخلية تابعتا الحادث.

وقال جيليك، إنه جرى تقييم جميع الاحتمالات والتقارير المتعلقة بالحادثة، وأضاف "نأمل ألا يكون هناك المزيد من الضحايا. في البداية أُعلن عن عدد، ولكن للأسف ارتفع عدد الضحايا بسبب ما حدث داخل المبنى، ونسأل الله تعالى الرحمة لجميع الضحايا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us