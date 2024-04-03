هز زلزال وقع قبالة ساحل تايوان وبلغت قوته 7.2 درجة العاصمة تايبيه صباح الأربعاء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أجزاء من المدينة، وإصدار تحذير من حدوث أمواج (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.

وعرضت قنوات التلفزيون التايوانية لقطات لبعض المباني المنهارة في مدينة هوالين القريبة من مركز الزلزال، وذكرت وسائل إعلام أن بعض الأشخاص محاصرون.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة هوالين الشرقية، في المياه قبالة الساحل الشرقي لجزيرة تايوان.

وأصدرت اليابان تحذيرا بالإخلاء في المناطق الساحلية بمقاطعة أوكيناوا الجنوبية. وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تصل أمواج تسونامي بارتفاع حتى ثلاثة أمتار إلى مناطق واسعة من الساحل الجنوبي الغربي لليابان، وقدرت قوة الزلزال بنحو 7.5 درجة.

وأصدرت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أيضا تحذيرا للسكان في المناطق الساحلية في عدة مقاطعات، وحثتهم على الإخلاء إلى مناطق مرتفعة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن سكان فوتشو وشيامن وتشوانتشو ونينغده في مقاطعة فوجيان الصينية شعروا بالزلزال.

ولم تتلق حكومة مدينة تايبه أي تقارير عن وقوع أضرار وتسنى تشغيل مترو الأنفاق بالمدينة بعد فترة وجيزة.

وقال مجمع العلوم بجنوب تايوان، حيث يوجد مصنع لشركة تايوان العملاقة لأشباه الموصلات، إن الشركات تعمل كالمعتاد ولم تتأثر بالزلزال.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا هو أكبر زلزال يضرب الجزيرة منذ 1999 عندما قتل زلزال قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص.