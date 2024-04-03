سياسة
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إصابة 4 عناصر من شرطة الاحتلال بعملية دهس غرب قلقيلية واستشهاد منفذها
أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيانٍ إصابة 4 من عناصرها في عملية دهس شمالي الضفة الغربية المحتلة. فيما أكدت قتل منفذ العملية، خلال محاولته طعن عناصر أمن.
إصابة 4 عناصر من شرطة الاحتلال بعملية دهس غرب قلقيلية واستشهاد منفذها
إصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية / Others
3 أبريل 2024

أصيب 4 من الشرطة الإسرائيلية فجر الأربعاء في عملية دهس بسيارة عند حاجز مروري غرب قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت الشرطة قتل منفذ العملية.

وقالت الشرطة في بيان إن منفذ العملية شاب (26 عاماً) صدم بسيارته 4 من الشرطة عند حاجز مروري أقاموه لتفتيش السيارات قرب بلدة كوخاف يائير التي تقع غرب قلقيلية.

وأضافت أنه "واصل بعد ذلك طريقه إلى حاجز إلياهو الأمني (بالقرب من مدينة قلقيلية) وحاول طعن حرّاس الأمن الذين حيّدوه".

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن اثنَين من المصابين جراء عملية الدهس في حالة خطرة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن شرطة الاحتلال "قتلت أحد منفذي عملية الدهس وأن الجيش يبحث عن آخر كان برفقته"، قبل أن تعلن الشرطة لاحقاً استبعاد الاشتباه بوجود شريك لمنفذ عملية الدهس.

ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة تزامناً مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنى التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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