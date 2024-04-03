رفضت الولايات المتحدة الأمريكية خطة إسرائيلية لإجلاء الفلسطينيين من رفح جنوب قطاع غزة تمهيداً لاجتياحها، وفق ما كشفته القناة 12 العبرية.

وقالت القناة إن مسؤولين أمريكيين، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ناقشوا مساء الاثنين مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، المقترحات البديلة للإدارة الأمريكية للعمل العسكري الإسرائيلي في رفح.

وحسب القناة العبرية، فإن المحادثة التي كانت ضمن مكالمة فيديو، استمرت نحو ساعتين، وحضرها ممثلون إسرائيليون آخرون، بينهم السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوغ، كما شارك من الجانب الأمريكي ممثلون عن البنتاغون.

وأضافت: "في نهاية الاجتماع صدر بيان مقتضب مشترك باسم البيت الأبيض، ستأخذ بموجبه إسرائيل في الاعتبار المخاوف الأمريكية بشأن العملية في رفح، ولكن في الاجتماع نفسه كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية قالوا أشياء صعبة".

وشهد الاجتماع تحذيرات من سوليفان للإسرائيليين: "أنتم على وشك أن تكونوا مسؤولين عن أزمة مجاعة في القرن الحادي والعشرين، وهذا ليس مقبولاً"، مشيراً إلى أن "خطة الإخلاء التي قدمتموها حتى الآن ليست مثيرة للإعجاب ولا قابلة للتطبيق".

من جانبه، قال بلينكن ساخراً للإسرائيليين خلال الاجتماع: "وفقاً لوتيرة عملكم في إدخال المساعدات الإنسانية، سيستغرق الأمر 4 أشهر لإخلاء رفح".

في المقابل قال الوزير الإسرائيلي دريمر: "لا يمكن تفكيك حماس دون الدخول إلى رفح، وهذا شرط لا يمكن تجاوزه لتحقيق أهداف الحرب".

في حين رد مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان: "إن لم توجد خطة منظمة لليوم التالي (للحرب)، فلن يساعدكم شيء على الدفع نحو تفكيك حماس، لا رفح ولا شيء آخر".

وكان عديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة، طلبت من إسرائيل عدم إجراء أي عمل عسكري في رفح دون ضمان إجلاء آمن لأكثر من مليون مدني فلسطيني.

وبسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نزح معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه إلى رفح المحاذية لمصر، فضلاً عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية.