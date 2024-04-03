جاءت تركيا بالمركز الثاني في قائمة الدول الأكثر إرسالاً للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي المدمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحسب البيانات الصادرة عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، حلت الإمارات بالمركز الأول بنسبة 26% من إجمالي المساعدات الموجهة إلى غزة رغم استمرار إسرائيل في عرقلة دخولها إلا بكميات قليلة، تليها تركيا بنسبة 23%.

واحتلت السعودية بالمركز الثالث بواقع 16%، ثم قطر بنسبة 8%.

ومنذ 26 مارس/آذار الماضي، تبرعت تركيا بـ9 سيارات إسعاف من أصل 21 جرى إرسالها إلى القطاع، لتأتي بالمركز الأول بهذا الصدد، تليها الكويت بـ8 سيارات إسعاف.

تجدر الإشارة أن تركيا تواصل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بتنسيق مع مصر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأرسل عديد من دول العالم مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأراضي المصرية، ولكن بسبب العوائق الإسرائيلية لا يزال معظمها عالقة في مصر.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وسبب مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع، الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

وتضغط عدة جهات دولية علي تل أبيب لزيادة المساعدات إلى قطاع غزة عبر المعابر البرية، لتوفير الاحتياجات العاجلة والملحة المنقذة لحياة الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".