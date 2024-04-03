سياسة
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"في أقرب وقت".. فلسطين تطلب تصويت مجلس الأمن على عضويتها بالأمم المتحدة
قالت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة، إنها طلبت من الأمين العام للمنظمة أنتونيو غوتيريش، حث مجلس الأمن للتصويت على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن.
"في أقرب وقت".. فلسطين تطلب تصويت مجلس الأمن على عضويتها بالأمم المتحدة
فلسطين تطالب مجلس الأمن بمناقشة هذا الشهر طلب عضويتها بالأمم المتحدة / صورة: AFP
3 أبريل 2024

طالبت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة مساء الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بالتصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة في "أقرب وقت".

وقالت البعثة، عبر منصة "إكس"، إنها أرسلت برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش "تطالب بالمضيّ في طلب العضوية لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، مع تأكيد ضرورة مناقشته في هذا الشهر".

يأتي ذلك، بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلفة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وجاء في طلب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور: "بالإشارة إلى طلب دولة فلسطين الحصول على عضوية الأمم المتحدة بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2011 (...) يشرفني أن أطلب إعادة نظر مجلس الأمن في هذا الطلب خلال شهر أبريل/نيسان 2024، وسأكون ممتناً لو تفضلتم بإحالة الطلب إلى مجلس الأمن في أقرب وقت".

ويشترط للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، موافقة 9 دول أعضاء في مجلس الأمن (15 دولة)، دون اعتراض أي من الدول الخمس التي تملك جق النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الأول 2012، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بمنح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" بعد تصويت تاريخي.

ومن شأن حصول فلسطين على العضوية الكاملة أن يمنحها اعترافاً دولياً بدولة فلسطين، التي تعترف بها حالياً 139 دولة من 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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