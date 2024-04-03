عاشت أسواق العملات المشفرة بصدارة بتكوين خلال الربع الأول 2024، واحداً من أفضل الفصول أداء منذ إطلاقها عام 2008، مدفوعة باستعادة الثقة بسوق الكريبتو عالمياً.

في نهاية 2023، بلغ سعر وحدة بتكوين قرابة 42 ألف دولار، لكن مع نهاية الربع الأول 2024، صعد سعر الوحدة ليستقر عند قرابة 72 ألف دولار للوحدة الواحدة، بزيادة بلغت 71.5%.

وسعر 72 ألف دولار، هو أعلى قمة تاريخية لوحدة بتكوين متجاوزة القمة المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 البالغة 68.7 ألف دولار أمريكي، حسب البيانات التاريخية للعملة.

يأتي هذا الارتفاع، مع موافقات طرح صناديق التداول للعملات المشفرة في السوق الأمريكية، وإعادة تنظيم السوق، من خلال اعتقالات رؤساء منصات مثل سام بانكمان فرايد مؤسس منصة FTX، وإغلاقات لمنصات اتهمت بالفساد.

وارتفع سوق العملات المشفرة العالمي 61.21% إلى 2.66 تريليون دولار في الربع الأول 2024، وهي زيادة غير مسجلة في أي من قطاعات الاستثمار العالمية (الذهب، أسواق المال، العملات، الاستثمار المباشر).

كذلك، ارتفع حجم تداول العملات المشفرة 36.01 % من 47.76 مليار دولار في الأول من يناير/كانون الثاني 2024، إلى 64.96 مليار دولار في 31 مارس/آذار الماضي.

واستمرت بتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، في إظهار مسارها التصاعدي في الأداء والنمو، وأصبحت ثامن الأصول الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية البالغة 1.414 تريليون دولار.

في 14 مارس/آذار 2024، وصلت عملة بتكوين إلى أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق، إذ أغلقت عند 73097 دولاراً وارتفعت هيمنتها من 51.88 % نهاية 2023 إلى 53.65 % في 31 مارس/آذار الماضي، من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة.

كذلك، ارتفع عدد المالكين لعملة بتكوين، أكثر من أي داخلين جدد لقطاعات الاستثمار المختلفة، إذ ارتفع عدد المالكين 1.1 % من 52.61 مليون إلى 53.21 مليون.

تنصيف بتكوين

يحدث تنصيف بتكوين عند تقسيم مكافأة تعدين بتكوين إلى النصف وتستغرق شبكة البلوكتشين نحو أربع سنوات لفتح 210 آلاف كتلة إضافية، وهو المعيار الذي وضعه مؤسسو البلوكتشين لتقليل معدل تقديم العملة المشفرة بشكل مستمر لعرضها على الأسواق لغرض البيع.

من المتوقع أن يحدث تنصيف بتكوين بحلول نهاية أبريل/نيسان الجاري، عندما ستنخفض مكافآت معدني العملة المشفرة إلى النصف من 6.25 بتكوين إلى 3.125 بتكوين.

وحتى نهاية مارس/آذار الماضي، جرى تداول نحو 19.65 مليون عملة بتكوين، ولم يتبق سوى نحو 1.35 مليون وحدة فقط سيجري إصدارها عبر مكافآت المعدنين.

ويؤدي التنصيف إلى تقليل معدل إنشاء العملات الجديدة، وبالتالي تقليل الكمية المتاحة من العرض الجديد، وهذا يقود إلى ارتفاع الأسعار لمستويات جديدة، وهو ما يتوقعه محللو سوق العملات المشفرة.

ومن المتوقع أن يحدث التنصيف النهائي في 2040، عندما يصل عدد عملات بتكوين المتداولة إلى الحد الأقصى النظري للعرض وهو 21 مليوناً.

وتعدين بتكوين هو العملية التي يستخدم من خلالها الأشخاص الحواسيب أو أجهزة التعدين، للمشاركة في شبكة البلوكتشين الخاصة بالبتكوين باعتبارهم معالجين للمعاملات ومدققين، لإصدار العملة وبيعها.

ويهدف تنصيف بتكوين إلى مواجهة أي تأثيرات تضخمية فيها عن طريق خفض مبلغ المكافأة والحفاظ على الندرة. ومع ذلك، فإن آلية "حماية" التضخم هذه لا تحمي مستخدمي بتكوين من التأثيرات التضخمية للعملة الورقية التي يجب تحويلها إليها.

وول ستريت

استمرت سوق المال الأمريكية بالصعود في الربع الأول، مع عوائد مدعومة بالأرباح القوية وشهية المستثمرين التي لا نهاية لها، للأسماء التي يُنظر إليها على أنها تستفيد من طفرة الذكاء الصناعي الناشئة، مثل مايكروسوفت وإنفيديا.

وارتفع مؤشر وول ستريت 10.2 % في الربع الأول الماضي و29.8% في الأشهر الـ12 الفائتة، وهو نمو أقل بكثير من المحقق في سوق العملات المشفرة وبالتحديد بتكوين.

كانت المكاسب الكبيرة المستمرة في الشركات التكنولوجية العملاقة مثل ميتا ومايكروسوفت وإنفيديا، ففي الربع الأول 2024، ارتفع سهم الأخيرة 82%، وزاد سهم مايكروسوفت 12%، وارتفع سهم ميتا 37%.

بذلك، واصلت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تحقيق مكاسب في السوق، مع ارتفاع مؤشر التكنولوجيا الأمريكي 13.1% في الربع الأول.

بينما انخفضت السندات في الربع الأول، مع انخفاض مؤشر السندات الأساسية الأمريكية 0.8%، ما يعني أن الاستثمار في سوق السندات فقد الزخم الذي حظي به خلال العامين الماضيين، من زيادات عالمية على أسعار الفائدة.