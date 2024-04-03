لليوم 180 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته العنيفة على كل مناطق قطاع غزة مخلفاً عشرات من الشهداء والجرحى.

وأعلنت مصادر طبية اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 32 ألفاً و975 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75 ألفاً و577 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 59، وإصابة 83 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

قصف عنيف على كل القطاع

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 10 آخرون، جراء قصف إسرائيلي لعدد من المنازل في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

كما استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف مدفعي استهدف منازل جنوب شرق مدينة دير البلح (وسط).

والليلة الماضية، أصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي على منطقة حكر الجامع بدير البلح.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي الأربعاء أيضاً، على شقة سكنية بمخيم النصيرات (وسط).

وقصفت مدفعية الاحتلال أيضاً عدة أحياء في مدينة غزة، منها الشيخ عجلين، وتل الهوى، والزيتون، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.

أما جنوباً، استشهد 9 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً سكنياً غرب مدينة رفح.

وأفادت وفا بأن عدداً من آليات وجرافات الاحتلال تمركزت في محيط مدارس العودة شرق خان يونس وسط قصف مدفعي استهدف محيط مستشفى ناصر، ومنطقتي البلد والفخاري.

اشتباكات في الجنوب

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان إن "وحدة إيغوز اعتقلت خلال الأيام الأخيرة عشرات المسلحين الذين غادروا مستشفى ناصر (جنوب)" وحولتهم إلى التحقيق في وحدة "504 " التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية وإلى جهاز الأمن العام (الشاباك).

وحسب البيان، واصلت القوات عمليات التمشيط في مستشفى ناصر وحي الأمل.

وأضاف أن مجموعة القتال التابعة لفرقة "الكوماندوز" لا تزال تخوض القتال في حي الأمل في خان يونس، حيث تداهم القوات البنى التحتية العسكرية بشكل دقيق ومركز.

قتلى في جيش الاحتلال

في المقابل، أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) استهداف قوة إسرائيلية في مبنى شرق دير البلح بقذيفة مضادة للتحصينات وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت "القسام" استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق دير البلح أيضاً.

من جانبها، قالت "سرايا القدس" (الجناح العسكري للجهاد الإسلامي) إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال أمس الثلاثاء، إصابة جندي طبيب احتياط في تشكيل الكوماندوز بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب القطاع.

وبذلك ترتفع الحصيلة المعلنة لمصابي جيش الاحتلال إلى 3186 ضابطاً وجندياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 1553 مصاباً منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر نفسه، وفق بيانات الجيش.