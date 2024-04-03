سياسة
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"لتستمر المجاعة".. مقررة أممية: إسرائيل قتلت موظفي "المطبخ العالمي" عمداً
أفادت المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، أن إسرائيل قتلت عمداً موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" مؤكدة أنه "تجاوز لكل الخطوط الحمراء".
"لتستمر المجاعة".. مقررة أممية: إسرائيل قتلت موظفي "المطبخ العالمي" عمداً
بحسب مقررة الأممية الاحتلال قتل عمداً قافلة المطبخ العالمي / صورة: AA
3 أبريل 2024

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل "عن عمد" موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور لها على منصة إكس الأربعاء، بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قافلة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.

وقالت ألبانيز: "بحكم معرفتي بكيفية عمل إسرائيل، تقييمي هو أن القوات الإسرائيلية قتلت عمداً موظفي المطبخ المركزي العالمي حتى ينسحب المانحون وتستمر مجاعة المدنيين بصمت في غزة".

وأشارت إلى أن إسرائيل "تعي أن غالبية الدول الغربية والعربية لن تبذل أدنى جهد من أجل الفلسطينيين".

والثلاثاء أعلنت منظمة "المطبخ العالمي" تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من فريقها بغارة على قافلتها "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي"، ما قوبل بإدانات عربية ودولية.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات براً إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وسبب مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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