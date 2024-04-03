سياسة
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بطلب من باكستان.. مجلس حقوق الإنسان يبحث حظر إرسال السلاح إلى إسرائيل
يناقش مجلس حقوق الإنسان، الجمعة، مشروع قرار قدمته باكستان نيابة عن الدول الإسلامية، يدعو إلى فرض حظر على السلاح المرسل إلى إسرائيل، ويطالبها بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
بطلب من باكستان.. مجلس حقوق الإنسان يبحث حظر إرسال السلاح إلى إسرائيل
مجلس حقوق الإنسان يبحث مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل/ صورة أرشيفية AFP   / Others
3 أبريل 2024

يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، محذراً من "احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة".

ويدين مشروع القرار "استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع" في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ويدعو إسرائيل إلى "الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية".

وفي حال جرى تبني مشروع القرار، فسيكون هذا أول موقف يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان في الحرب الدائرة في غزة.

وقدمت باكستان النص نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا.

"عقاب جماعي"

يتكون نص مشروع القرار من ثماني صفحات يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف "حصارها غير القانوني" لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من "العقاب الجماعي".

ويدعو إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مشيراً إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، ويدين "اللجوء إلى حرمان المدنيين كوسيلة حرب".

ويدعو النص إلى وقف فوري لإطلاق النار ويدين "التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي"، ويحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة.

ويدعو مشروع القرار المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدول الأعضاء إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على التمويل الكافي.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان 47 دولة، أيدت 18 منها مشروع القرار مسبقاً.

ويتطلب الوصول إلى الأغلبية المطلقة الحصول على 24 صوتاً، ولكن يمكن تمرير القرار بأصوات أقل في حال الامتناع عن التصويت.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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