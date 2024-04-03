أعلنت شركة "تي إس إم سي" التايوانية، الأربعاء، إنها أمرت بإخلاء بعض مصانعها العاملة في صناعة أشباه الموصلات "الرقائق الإلكترونية"، للتأكد من شروط السلامة فيها، بعد الزلزال الذي ضرب البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الشركة لموقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، بعد أن ضرب زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة، في وقت سابق الأربعاء، مدينة هوالين، على الساحل الشرقي لتايوان، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أجزاء من المدينة، وإصدار تحذير من حدوث أمواج (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.

وقالت شركة "تي إس إم سي"، التي يقع مقرها في مدينة هسينشو التايوانية، إنه جرى إخلاء بعض مصانعها لاتخاذ إجراءات وقائية، "لكنّ جميع موظفينا بخير".

وذكرت أن "أولئك الذين جرى إجلاؤهم بدؤوا أيضاً في العودة إلى العمل اعتباراً من بعد ظهر الأربعاء (...) ومع ذلك، عُلِّق العمل في بعض المواقع ولن يُستأنف إلا بعد إجراء عمليات تفتيش".

ويسلط هذا الحدث الضوء على مدى ضعف سلسلة توريد الرقائق الدقيقة العالمية، خصوصاً أن "تي إس إم سي" إحدى أهم شركات تصنيع الرقائق في العالم.

و"تي إس إم سي" ليست مجرد شركة مصنِّعة للرقائق، بل إنها أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم.

وحسب تقديرات بورصة وول ستريت، فهي تُنتج 90% من رقائق المعالجات الأكثر تقدماً في العالم.