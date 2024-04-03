سياسة
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منذ انضمامها إلى معاهدة أوتوا.. تركيا تعلن إزالة 226 ألف لغم خلال 9 سنوات
أنهى الجيش التركي تطهير نحو 45 مليون متر مربع من الألغام عبر تدمير 226 ألف لغم منذ عام 2015، حسب مصادر عسكرية.
منذ انضمامها إلى معاهدة أوتوا.. تركيا تعلن إزالة 226 ألف لغم خلال 9 سنوات
تركيا.. تطهير 45 مليون متر مربع من الألغام الأرضية في 9 سنوات. / صورة: AA
3 أبريل 2024

أعلن الجيش التركي تطهير نحو 45 مليون متر مربع من الألغام عبر تدمير 226 ألف لغم منذ عام 2015، حسب مصادر عسكرية.

وبدأت تركيا استخدام الألغام المضادة للأفراد اعتباراً من 1956 لمنع عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا، ولضمان أمن الحدود والمواقع العسكرية في مناطق شرق وجنوب شرق البلاد على المثلث الحدودي مع سوريا والعراق.

وفي 2015، انضمت تركيا إلى معاهدة أوتوا لحظر استعمال الألغام المضادة للأشخاص وتخزينها وإنتاجها ونقلها، لتبدأ بعدها أنشطة إزالة جميع الألغام بالتوازي مع هدف الأمم المتحدة للوصول إلى "عالم بلا ألغام".

وأوضحت المصادر أن أنشطة تنظيف الألغام، ساهمت في حماية أرواح وممتلكات سكان المناطق الحدودية والعاملين في مجال الزراعة وتربية الحيوانات.

وأشارت إلى استمرار أنشطة إزالة الألغام لأغراض إنسانية في عدة ولايات، بينها إغدير المحاذية للحدود مع أرمينيا، وشرناق الواقعة على المثلث الحدودي مع سوريا والعراق، إضافة إلى شانلي أورفة وكيلس وهطاي الحدودية مع سوريا.

جرى تدمير ما مجموعه 226 ألف لغم على مدى السنوات التسع الماضية كجزء من عمليات إزالة الألغام الإنسانية التي ينسقها المركز الوطني لمكافحة الألغام التابع لوزارة الدفاع الوطني التركية، وفقاً للمعلومات التي جرى الحصول عليها من مصادر الوزارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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