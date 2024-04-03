سياسة
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فيدان يجري محادثات مع نظرائه على هامش اجتماعات الناتو في بروكسل
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عدداً من نظرائه في حلف الناتو على هامش اجتماعات وزراء خارجية الحلف الجارية في بروكسل الأربعاء والخميس، وفقاً لما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية.
فيدان يجري محادثات مع نظرائه على هامش اجتماعات الناتو في بروكسل
فيدان يجري محادثات مع نظرائه على هامش اجتماعات الناتو في بروكسل / صورة: AA
3 أبريل 2024

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات مع عدد من نظرائه في العاصمة البلجيكية بروكسل، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويشارك فيدان في اجتماعات وزراء خارجية الناتو، التي تعقد في مقر الحلف ببروكسل، الأربعاء والخميس، وتتزامن مع الذكرى السنوية الـ75 لتأسيسه.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن الوزير فيدان التقى نظيره اليوناني يورغوس يرابيتري تيس، على هامش الاجتماع، وبحث معه قضايا ثنائية وإقليمية.

كما تناول الوزيران التحضيرات المتعلقة بزيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، المرتقبة إلى تركيا.

وذكرت المصادر أن فيدان التقى، في وقت لاحق، نظيرته الفنلندية إيلينا فالتونين، وبحث معها تنفيذ المذكرة الثلاثية المبرمة بين تركيا وفنلندا والسويد، فضلاً عن التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والأمن.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني، إذ أكّد الجانبان مدى مخاطر التصعيد الإقليمي.

وأكد فيدان وفالتونين عزم بلديهما على تعميق التعاون الثنائي في جميع المجالات بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وفنلندا والتي تصادف 2024.

وحسب المصادر الدبلوماسية، التقى فيدان كذلك وزيرَ خارجية كوريا الجنوبية جو تيه يول، وناقشا التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وتناول اللقاء قضايا التعاون الثنائي على أساس "خارطة الطريق من أجل علاقات تركية-كورية ديناميكية" الموقعة بين البلدين في يوليو/تموز 2023، بخاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والاقتصاد والطاقة.

كما التقى الوزير فيدان نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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