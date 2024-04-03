أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع "هجمات إرهابية" متزامنة على مقرات عسكرية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وقال نائب محافظ سيستان وبلوشستان علي رضا مرحمتي، فجر الخميس، إن قوات الأمن تصدت للمهاجمين ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المنفذين.

ونقلت وكالة إرنا الإيراني عن مرحمتي قوله "في حوالي الساعة 10:00 مساء يوم الأربعاء، تعرضت عدة مقار عسكرية لهجوم من قبل مجموعة إرهابية في مدينتي راسك وتشابهار", وأضاف "تمكن الجيش والقوات الأمنية من التعامل مع المهاجمين وسقط عدد من القتلى والجرحى من هؤلاء المهاجمين".

وأوضح مرحمتي أن العملية ما تزال مستمرة، مشيراً إلى مقتل 3 من رجال الأمن في العملية.

من جانبه، تبنى تنظيم جيش العدل البلوشي، الذي تعتبره طهران منظمة إرهابية، العمليات المتزامنة في مدن تشابهار وراسك وسرباز، وطلب من المواطنين عدم مغادرة منازلهم.