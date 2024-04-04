أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء، نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن لندن قد تصبح مضطرَّة إلى إعلان إسرائيل "دولة منتهكة" للقانون الإنساني الدولي، على خلفية مقتل 7 من عمال الإغاثة العاملين ضمن منظمة "المطبخ المركزي العالمي" بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما مساء الثلاثاء، وفق القناة "13" العبرية.

وبحسب القناة، قال سوناك لنتنياهو: "الضرر الذي لحق بعمال الإغاثة لا يُطاق. أنا أفهم أن سياستكم هي السماح بمرور المساعدات الإنسانية بقدر ما هو مطلوب، ولكن في الواقع ذلك لا يحدث".

وأضاف سوناك: "بريطانيا تدعم القضاء على حماس، ولكن ليس عن طريق كارثة إنسانية. ومن دون زيادة المساعدات قد نُضطرّ إلى إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي، وهذا ليس جيداً لنا ولا لكم".

ولم تشر القناة العبرية إلى أي تفاصيل تتعلق بالخطوات التي قد تتخذها لندن لإعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي.

في السياق نفسه نقلت القناة عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين لم تسمِّهم، أن "مثل هذه الخطوة إذا نُفّذَت بالفعل فستؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل تتعلق بالتسليح ومبيعات الأسلحة".

وبحسب القناة العبرية، ردّ نتنياهو على سوناك قائلاً: "في الأيام المقبلة ستشهدون بالفعل زيادة في المساعدات الإنسانية، ونحن نعمل على برنامج مساعدات واسع النطاق".

وأضافت أن سوناك حثّ نتنياهو خلال المكالمة على أن يسمح لبريطانيا "بالتحقق من وضع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل".

من جانبه، رد مكتب نتنياهو على طلب تعليق توجهت به القناة العبرية، قائلاً إن "رئيس الوزراء أعرب لرئيس الوزراء البريطاني عن أسفه لمقتل عمال الإغاثة، لكنه دافع عن المصالح الإسرائيلية في إطار الحرب".

ومساء الاثنين استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر قصف جوي قافلة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" (غير حكومية) بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، بمسؤولية بلاده عن هذا القصف، لكنه زعم أنه "استهداف غير مقصود"، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه فتح "تحقيقاً معمقاً في الحادثة من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساتها".

وعقب الحادثة أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الثلاثاء تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".