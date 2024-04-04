سياسة
3 دقيقة قراءة
شهيد واعتقالات باقتحام عدة مناطق في جنين وتدمير للبنى التحتية
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب وإصابة آخرين بينهم طفلة خلال اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها ترافقها جرافات عسكرية شرعت في تجريف عدد من الشوارع والبنى التحتية.
شهيد واعتقالات باقتحام عدة مناطق في جنين وتدمير للبنى التحتية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين / صورة: safa
4 أبريل 2024

استُشهد شابّ فلسطيني الخميس، وأصيب آخرون بينهم طفلة، خلال اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر في مركز يعبد الطبي، إن شابّاً فلسطينيّاً "استُشهد جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد غربي جنين" بلا مزيد من التفاصيل.

وقال شهود عيان إن قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلاً في بلدة يعبد واشتبكت مع مسلح فلسطيني.

وأضاف الشهود أنّ السكان عثروا على جثمان شابّ في الموقع بعد انسحاب جيش الاحتلال من المكان، ونُقل على أثرها إلى مركز يعبد الطبي ليُعلَن استشهاده.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور، فيما دوّت صفارات الإنذار في مخيم المدينة، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات مع مقاومين فلسطينيين.

كما أعلنت مصادر طبية إصابة طفلة (13 عاماً) بشظايا الرصاص الحي في اليد خلال اقتحام المدينة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جرافات عسكرية رافقت آليات الاحتلال خلال الاقتحام، وشرعت في تجريف عدد من الشوارع والبنى التحتية، ما أحدث دماراً واسعاً في البنية التحتية، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطائرات المُسيَّرة في سماء المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبيّ جنين ودهمت منازل في حي كميل، واعتقلت عدداً من الشبان فيها بعد مداهمة منزل ذويهم وتحطيم محتوياتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غربيّ جنين ما أدّى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان، ما أدّى إلى إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وتنفّذ قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل متكرر اقتحامات واسعة النطاق لعدد من البلدات والمخيمات في الضفة الغربية، في عمليات تصاعدت حدّتها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأسفرت العمليات العسكرية المتصاعدة لقوات الاحتلال في الضفة بما فيها القدس الشرقية، وما يرافقها من مواجهات مع فلسطينيين، عن 456 شهيداً ونحو 4 آلاف و750 جريحاً، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ويشنّ الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة مستمرة أودت بحياة عشرات الأطفال، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us