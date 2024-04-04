استُشهد شابّ فلسطيني الخميس، وأصيب آخرون بينهم طفلة، خلال اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر في مركز يعبد الطبي، إن شابّاً فلسطينيّاً "استُشهد جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد غربي جنين" بلا مزيد من التفاصيل.

وقال شهود عيان إن قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلاً في بلدة يعبد واشتبكت مع مسلح فلسطيني.

وأضاف الشهود أنّ السكان عثروا على جثمان شابّ في الموقع بعد انسحاب جيش الاحتلال من المكان، ونُقل على أثرها إلى مركز يعبد الطبي ليُعلَن استشهاده.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور، فيما دوّت صفارات الإنذار في مخيم المدينة، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات مع مقاومين فلسطينيين.

كما أعلنت مصادر طبية إصابة طفلة (13 عاماً) بشظايا الرصاص الحي في اليد خلال اقتحام المدينة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جرافات عسكرية رافقت آليات الاحتلال خلال الاقتحام، وشرعت في تجريف عدد من الشوارع والبنى التحتية، ما أحدث دماراً واسعاً في البنية التحتية، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطائرات المُسيَّرة في سماء المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبيّ جنين ودهمت منازل في حي كميل، واعتقلت عدداً من الشبان فيها بعد مداهمة منزل ذويهم وتحطيم محتوياتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غربيّ جنين ما أدّى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان، ما أدّى إلى إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وتنفّذ قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل متكرر اقتحامات واسعة النطاق لعدد من البلدات والمخيمات في الضفة الغربية، في عمليات تصاعدت حدّتها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأسفرت العمليات العسكرية المتصاعدة لقوات الاحتلال في الضفة بما فيها القدس الشرقية، وما يرافقها من مواجهات مع فلسطينيين، عن 456 شهيداً ونحو 4 آلاف و750 جريحاً، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ويشنّ الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة مستمرة أودت بحياة عشرات الأطفال، وفق بيانات فلسطينية وأممية.