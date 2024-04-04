قُتل خمسة أشخاص جراء ضربات روسية جوية استهدفت مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا مساء الأربعاء، وفق مسؤولين أوكرانيين.

وأفاد رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف على موقع تليغرام، بأن أربعة أشخاص بينهم ثلاثة من عمال الإنقاذ قُتلوا وأُصيب خمسة في قصف على مبانٍ سكنية كانت استُهدفت سابقا في "منطقة خاركيف المكتظة بالسكان".

وقال إن ضربة أخرى على "منطقة سكنية" أسفرت عن مقتل شخص خامس.

أما حاكم خاركيف أوليغ سينيغوبوف فقد أفاد بأن "أربع ضربات على الأقل" استهدفت المدينة خلال الليل، فيما أبلغ تيريخوف عن استخدام طائرات مسيَّرة إيرانية من طراز شاهد.

وتستهدف القوات الروسية المدن الأوكرانية كل ليلة تقريباً، لكن موقع خاركيف بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لروسيا يجعلها من المدن الأكثر عرضة للقصف.

وحضّ المسؤولون الأوكرانيون حلفاء كييف على إمدادهم بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، ولا سيما أنظمة باتريوت الحديثة المصنوعة في الولايات المتحدة.

وبدأت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بالتراجع، إذ إن حزمة تمويل بقيمة 60 مليار دولار لا تزال عالقة حالياً في الكونغرس.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.