اتفق وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على بدء التخطيط لأداء دور أكبر في تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

جاء ذلك في اليوم الثاني من اجتماع لهم في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث يُحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف الناتو، وهي ذكرى التوقيع في واشنطن في 4 أبريل/نيسان عام 1949 على معاهدة شمال الأطلسي التي أسّسَت حلفاً سياسيّاً وعسكريّاً عبر المحيط.

بدوره قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أمس الأربعاء: "في الوقت الذي نواجه فيه عالَماً أكثر خطورة، فإن العلاقة بين أوروبا وأمريكا الشمالية صارت أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضاف ستولتنبرغ للصحفيين: "سنواصل تعزيز تحالفنا، وسنواصل العمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم من أجل السلام والأمن".

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيون، قولهم إنه بموجب مقترح تقدم به ستولتنبرغ، سيأخذ حلف شمال الأطلسي على عاتقه العمل الذي يقوم به تحالف خاص بقيادة الولايات المتحدة تَحسُّباً لتطورات من بينها أي خفض في الدعم الأمريكي إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وبحسب الدبلوماسيين، اقترح ستولتنبرغ أيضاً إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو (نحو 108 مليارات دولار) لدعم الجيش الأوكراني على مدى خمس سنوات.

ومن المقرر أن يجتمع الوزراء اليوم الخميس أيضاً مع وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا. وقال كوليبا لرويترز إنه سيضغط عليهم لتوفير مزيد من أنظمة باتريوت للدفاع الجوي للتعامل مع الهجمات الصاروخية الروسية المتكررة.

في المقابل قالت روسيا أمس الأربعاء إن حلف الناتو عاد لعقلية الحرب الباردة، وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الحلف ليس له مكان في "العالم متعدد الأقطاب" الذي تقول موسكو إنها تسعى لبنائه لإنهاء الهيمنة الأمريكية.