سياسة
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العطش يهدد مخيمات رفح مع ارتفاع درجة الحرارة
يعيش عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين بمخيمات رفح في خوف من انقطاع المياه مع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف ويرش الأطفال أجسادهم بالمياه لتخفيف شدة الحرارة.
العطش يهدد مخيمات رفح مع ارتفاع درجة الحرارة
العطش يهدد مخيمات رفح مع ارتفاع الدرجة الحرارة / صورة: Reuters
4 أبريل 2024

يلجأ الأطفال الفلسطيني في مخيمات النزوح بمدينة رفح، في ظل الأجواء الحارة الشديدة التي تسود قطاع غزة، إلى طرق بسيطة للتجنب على ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت تتراوح بين 25 و27.

يعمد الأطفال إلى سكب الماء على أجسادهم بشكل متكرر، لتخفيف شدة الحرارة المرهقة، إذ لا خيار آخر لهم.

كارثة إنسانية في المخيمات

ولا تزال الحرب الإسرائيلية مستمرة، مع اقتراب فصل الصيف، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يزيد صعوبة الوضع الإنساني لسكان القطاع.

ويعيش عشرات آلاف الفلسطينيين في مخيمات بدائية في مدينة رفح ومناطق متفرقة في قطاع غزة، نتيجة لعمليات النزوح القسري التي نتجت عن الحرب والقصف الذي طال منازلهم.

تلك الخيام مصنوعة من النايلون والقماش البالي، وتفتقر إلى مقومات الحياة البشرية، وذلك في ظل شح مياه الشرب.

رش الماء للتبريد

وبجانب خيمتهم، وبين يديها زجاجة ماء صغيرة ثقبت الطفلة نرمين رزق (9 سنوات) الزجاجة، ثم بدأت في رش الماء على شقيقها، محاولةً تخفيف درجات الحرارة المرتفعة.

ويلجأ النازحون الفلسطينيون إلى النوم خارج خيمهم ليحظوا بقليل من الهواء البارد الذي يفتقرون إليه داخل الخيمة. ويصف الفلسطينيون الخيمة التي تفتقر إلى وسائل التهوية والتبريد من الداخل بـ"الفرن" الذي تشتعل فيه النيران بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

الهروب خارج الخيمة

ويهرب الفلسطيني زياد عبد (44 عاماً)، الذي يعيل أسرة من 5 أفراد للخارج من خيمته التي ترتفع بها درجات الحرارة، إلى مكان مظلل، برفقة أبنائه ليستمتعوا بالهواء.

ويقول زياد عبد للأناضول: "الوضع داخل الخيمة صعب جداً في ظل الحرب الشديدة التي بدأت تأتينا، وفي ظل انعدام وسائل التهوية".

ويضيف: "بدأ الأطفال يعانون من انتشار الحبوب جراء ارتفاع درجات الحرارة، وهذه مأساة جديدة تواجهنا".

ويشير إلى أنه ليس لديهم بديل سوى تلك الخيمة التي نزحوا إليها بعد قصف منزلهم في شمال قطاع غزة، وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ويوضح أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على مياه الشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما يتطلب نقلها من أماكن بعيدة، وهو أمر يزيد تعقيد الأوضاع خاصة في شهر رمضان.

الحرب مستمرة

بدوره، يقول الفلسطيني فكري عبد اللطيف (33 عاماً): "نزحنا من مدينة خان يونس إلى مدينة رفح في فصل الشتاء، حيث عانينا من هطول الأمطار، والآن نعاني من ارتفاع درجات الحرارة".

ويقيم الفلسطينيون النازحون بمخيمات مؤقتة في مدينة رفح، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون و300 ألف نسمة، وذلك نتيجة للأوضاع الصعبة التي يواجهونها جراء الحرب، وفقاً لمسؤولين حكوميين في غزة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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