دعت وزارة الخارجية التركية، الخميس، أرمينيا لتسليم أذربيجان خرائط دقيقة للألغام غير المكتشفة، في الأراضي التي حرّرتها من الاحتلال.

وذكرت الخارجية التركية في بيان لها جاء بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام ودعم الأعمال المتعلقة بإزالتها، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت 4 أبريل/نيسان "اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام" للفت الانتباه إلى خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وقالت الوزارة في البيان: "تركيا ملتزمة مكافحة الألغام البرية والبحرية في العالم وفي منطقتها، وهي دولة تقدم مساهمات ملموسة في هذا الإطار".

وشددت على ضرورة دعم اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدميرها من خلال المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام، والتعاون الدولي القائم في هذا السياق".

وأضافت: "نتشارك المخاوف الأمنية لدول مثل أفغانستان التي تواجه تهديداً خطيراً لفترة طويلة بسبب التلوث بالألغام، وأذربيجان التي لديها عديد من الألغام غير المكتشفة في الأراضي التي حرّرتها من الاحتلال".

واختُتم البيان بتأكيد الخارجية التركية مواصلة تقديم الدعم القوي على الأرض وعلى المستوى الدولي للدول التي تعاني هذه المخاطر.