أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 33037 شهيداً و75668 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال بيان للوزارة إن "قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 62 مواطناً، وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

إلى ذلك، استُشهد شخصان في قصف إسرائيلي، الخميس، استهدف تجمعاً لمواطنين في منطقة المطاحن جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة عدد آخر في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط القطاع، وفي قصف مدفعي في منطقة المطاحن جنوب دير البلح.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عدداً من المواطنين أُصيبوا جراء قصف مدفعي طال منازل في حي الزيتون وأطراف حي تل الهوى بمدينة غزة.

وفي خان يونس جنوب القطاع، أُصيب مواطنون في قصف لمدفعية الاحتلال على مستوى محيط مستشفيي ناصر والأمل غرب المدينة.

كما أطلقت طائرات الاحتلال النار على منازل المواطنين في منطقة القرارة شمال شرقي خان يونس.

وفي رفح، جنوبي القطاع، انتشلت الطواقم والأهالي جثامين عدد من الشهداء من تحت الأنقاض عقب استهداف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً لعائلتَي أبو دراز ونصر في حي الجنينة شرقي رفح.

ونقلت مصادر محلية استشهاد الأسير المحرَّر أكرم سلامة في قصف استهدف منزلاً برفح فجر اليوم.

4 شهداء من الأطفال كل ساعة

في السياق، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن قوات الاحتلال "تقتل نحو 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة"، كما يعيش 43.349 ألف طفل دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأورد الجهاز في بيان اليوم (الخميس)، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أن "ما يزيد على 14350 شهيداً من الأطفال ويشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة".

وأضاف أن "النساء والأطفال يشكلون ما نسبته 70% من المفقودين في قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي، والبالغ عددهم 7000 شخص".

"إسرائيل لا تحترم القانون"

قال مقرر الأمم المتحدة المعنيّ بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن شاول، إنه من الواضح أن إسرائيل التي تواصل حربها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 6 أشهر "لا تحترم القانون الإنساني الدولي".

وأوضح شاول في تصريح صحفي أن "العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مستمر دون أي انقطاع".

وتابع: "إسرائيل تواصل استهداف المرافق الصحية في قطاع غزة، وهذا يعني أن الموت ينتظر آلاف الأشخاص".

ووصف الأوضاع الإنسانية في عموم القطاع بأنها "مأساوية للغاية"، مبيناً أن تقارير أممية تؤكد تعرض نحو 1.1 مليون شخص لخطر المجاعة.

وأردف: "لا تزال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة غير كافية، ولا تفي إسرائيل بالتزاماتها الدولية حيال تسهيل الدخول السريع للمساعدات إلى القطاع".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت إلى جانب عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، كارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.