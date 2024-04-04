قُتل إسرائيلي متأثراً بجروح خطيرة أُصيب بها في عملية طعن مساء الأحد، في غان يافنه بمدينة أسدود، وفق ما أعلنته وسائل إعلام عبرية، الخميس.

وقالت القناة 12العبرية إن "ليدور ليفي قُتل متأثراً بجروحه التي أُصيب بها في عملية طعن مساء الأحد، في غان يافنه، وسط إسرائيل".

كانت هيئة البث العبرية (رسمية) قد أعلنت، الأحد، إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن زعمت الشرطة الإسرائيلية أن منفذها فلسطيني يبلغ 19 عاماً من الخليل، جنوب الضفة الغربية، أُعلن لاحقاً عن قتله بإطلاق النار عليه.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمِّرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، بموازاة تصعيد خطير في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، ورغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.