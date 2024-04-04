سياسة
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"الدفاع" التركية: تحييد 637 إرهابياً منذ مطلع العام داخل وخارج الحدود
قال المستشار الإعلامي بوزارة الدفاع التركية العقيد البحري زكي آق تورك، إن القوات المسلحة التركية حيَّدت 27 إرهابياً داخل حدود تركيا وخارجها خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الجيش التركي حيّد 637 إرهابياً منذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي.
"الدفاع" التركية: تحييد 637 إرهابياً منذ مطلع العام داخل وخارج الحدود
"الدفاع" التركية: تحييد 637 إرهابياً منذ مطلع العام داخل وخارج الحدود / صورة: AA
4 أبريل 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 27 إرهابياً خلال أسبوع داخل البلاد وشمال العراق وسوريا.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمستشار الإعلامي بوزارة الدفاع العقيد البحري زكي آق تورك، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف آق تورك أن قوات بلاده حيَّدت 637 إرهابياً منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024.

وأوضح في هذا الشأن أن 280 إرهابياً جرى تحييدهم شمال العراق، و393 إرهابياً حُيِّدوا شمال سوريا.

وأكد آق تورك أن تركيا تواصل جهود الحفاظ على الاستقرار في سوريا وعودة السوريين إلى بلادهم بشكل آمن.

وذكر أن الجيش التركي ردَّ على مضايقات الإرهابيين الهادفة إلى زعزعة بيئة الأمن والسلام شمالي سوريا.

وأعلن المسؤول التركي القبض على 109 أشخاص، بينهم عضوان في منظمة إرهابية، حاولوا عبور الحدود الأسبوع الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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