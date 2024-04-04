أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 27 إرهابياً خلال أسبوع داخل البلاد وشمال العراق وسوريا.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمستشار الإعلامي بوزارة الدفاع العقيد البحري زكي آق تورك، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف آق تورك أن قوات بلاده حيَّدت 637 إرهابياً منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024.

وأوضح في هذا الشأن أن 280 إرهابياً جرى تحييدهم شمال العراق، و393 إرهابياً حُيِّدوا شمال سوريا.

وأكد آق تورك أن تركيا تواصل جهود الحفاظ على الاستقرار في سوريا وعودة السوريين إلى بلادهم بشكل آمن.

وذكر أن الجيش التركي ردَّ على مضايقات الإرهابيين الهادفة إلى زعزعة بيئة الأمن والسلام شمالي سوريا.

وأعلن المسؤول التركي القبض على 109 أشخاص، بينهم عضوان في منظمة إرهابية، حاولوا عبور الحدود الأسبوع الماضي.