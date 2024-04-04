سياسة
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حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية.. والاحتلال يقصف جنوب لبنان بصواريخ أرض-جو
أعلن حزب الله استهدافه موقعاً عسكرياً وجنوداً شمالي إسرائيل، فيما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل بعدة بلدات في جنوب لبنان بصواريخ أرض-جو.
حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية.. والاحتلال يقصف جنوب لبنان بصواريخ أرض-جو
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان في 3 أبريل/نيسان 2024 / صورة: AFP
4 أبريل 2024

أكد حزب الله، الخميس، استهدافه موقعاً عسكرياً وتموضعات لجنود إسرائيليين بقذائف مدفعية، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه منازل في عدة بلدات جنوب لبنان.

وأفاد الحزب في بيان، بأن عناصره "استهدفوا مقر ‏قيادة ‏كتيبة ليمان الإسرائيلية (قبالة بلدة اللبونة جنوب لبنان) المستحدث بقذائف المدفعية".‏

وذكر الحزب في بيان آخر، أن مقاتليه "استهدفوا تموضعات لجنود إسرائيليين خلف موقع جل العلام (قبالة بلدة اللبونة) بالأسلحة الصاروخية".‏

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بتنفيذ المقاتلات الإسرائيلية غارة جوية استهدفت بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وحسب المعلومات، استهدفت الغارة منزلاً جرى تدميره كلياً، فيما قصفت المدفعية أطراف نهر الوزاني .

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن الخميس غارة مستهدفاً المنطقة بين بلدتي عيترون وعيناتا في قضاء بنت جبيل، وملقياً صاروخي جو-أرض على المنطقة المستهدفة.

كما شن "طيران العدو" غارة على بلدة مارون الراس حيث ألقى صاروخي جو-أرض، وفق الوكالة.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً أسفر عن قتلى وجرحى على الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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