أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا القبض على مئات المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي انفصالي وارتكاب ممارسات غير قانونية.

وقال الوزير عبر حسابه بمنصة إكس الخميس: “أُلقي القبض على 340 مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي انفصالي وارتكاب ممارسات غير قانونية في الشوارع“.

وأشار كايا إلى التنسيق مع المديرية العامة للمخابرات الأمنية وإدارة مكافحة الإرهاب لتنفيذ العملية الأمنية "BOZDOĞAN-20" من أقسام الشرطة الإقليمية في 14 ولاية، من بينها ولاية فان، وديار بكر، وشرناق، وإزمير، وماردين، وباتمان، وقوجه إيلي، وأنطاليا، وشانلي أورفا، وأضنة، ومرسين، وأنقرة، وبينغول، ومانيسا.

وأوضح كايا أن المتهمين "نفذوا احتجاجات غير قانونية في الشوارع باستخدام الألعاب النارية والحجارة والعبوات الناسفة والزجاجات الحارقة، وأغلقوا الطرق بحاويات القمامة والإطارات".

وتابع: "هاجموا قواتنا الأمنية بالحجارة، ورددوا هتافات تشيد بالمنظمة الإرهابية الانفصالية (BTÖ)".

وأضاف أن المتهمين ارتكبوا أيضاً "دعاية لمنظمة إرهابية عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت لهم أنشطة داخلها".

وشدد الوزير التركي على أنه "لن نتسامح مع أي أعمال إرهابية"، مؤكداً أن "نضالنا من أجل السلام والوحدة والتضامن في وطننا سوف يستمر بكل عزيمة وبجهود متفوقة من قواتنا الأمنية".