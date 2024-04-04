سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا.. القبض على 340 شخصاً يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي انفصالي
ألقت قوات الأمن التركية القبض على 340 مشتبهاً به في 14 ولاية، ارتكبوا أعمالاً غير قانونية وهتفوا بشعارات مؤيدة لتنظيم انفصالي إرهابي.
تركيا.. القبض على 340 شخصاً يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي انفصالي
وزير الداخلية علي يرلي كايا يعلن القبض على 340 مشتبهاً به في تنظيم إرهابي إنفصالي / صورة: AA
4 أبريل 2024

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا القبض على مئات المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي انفصالي وارتكاب ممارسات غير قانونية.

وقال الوزير عبر حسابه بمنصة إكس الخميس: “أُلقي القبض على 340 مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي انفصالي وارتكاب ممارسات غير قانونية في الشوارع“.

وأشار كايا إلى التنسيق مع المديرية العامة للمخابرات الأمنية وإدارة مكافحة الإرهاب لتنفيذ العملية الأمنية "BOZDOĞAN-20" من أقسام الشرطة الإقليمية في 14 ولاية، من بينها ولاية فان، وديار بكر، وشرناق، وإزمير، وماردين، وباتمان، وقوجه إيلي، وأنطاليا، وشانلي أورفا، وأضنة، ومرسين، وأنقرة، وبينغول، ومانيسا.

وأوضح كايا أن المتهمين "نفذوا احتجاجات غير قانونية في الشوارع باستخدام الألعاب النارية والحجارة والعبوات الناسفة والزجاجات الحارقة، وأغلقوا الطرق بحاويات القمامة والإطارات".

وتابع: "هاجموا قواتنا الأمنية بالحجارة، ورددوا هتافات تشيد بالمنظمة الإرهابية الانفصالية (BTÖ)".

وأضاف أن المتهمين ارتكبوا أيضاً "دعاية لمنظمة إرهابية عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت لهم أنشطة داخلها".

وشدد الوزير التركي على أنه "لن نتسامح مع أي أعمال إرهابية"، مؤكداً أن "نضالنا من أجل السلام والوحدة والتضامن في وطننا سوف يستمر بكل عزيمة وبجهود متفوقة من قواتنا الأمنية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us