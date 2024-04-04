دعت منظمة المطبخ المركزي العالمي الخميس لإجراء تحقيق مستقل في مقتل 7 من موظفيها بغارة إسرائيلية وسط قطاع غزة.

والاثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف جوي قافلة "المطبخ العالمي" (منظمة غير حكومية) بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وذكر المطبخ العالمي في بيان: "طلبنا من حكومات أستراليا وكندا والولايات المتحدة وبولندا والمملكة المتحدة الانضمام إلينا في المطالبة بإجراء تحقيق مستقل من طرف ثالث في تلك الهجمات".

وشدد على أن "إجراء تحقيق مستقل هو السبيل الوحيد لتحديد حقيقة ما حدث، وضمان الشفافية والمحاسبة للمسؤولين (عن الهجوم)، ومنع الهجمات المستقبلية على عمال الإغاثة الإنسانية".

بولندا تطالب بتعويض

من جانبها، طالبت بولندا الخميس تل أبيب بدفع تعويضات "مناسبة" لعائلة مواطنها داميان سوبول الذي قتل بغارة إسرائيلية على قافلة "المطبخ المركزي العالمي" وسط قطاع غزة قبل أيام.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن الرئيس البولندي أندريه دودا، قوله: "ليس لديّ أدنى شك بأن إسرائيل يجب أن تدفع تعويضات لعائلة مواطننا القتيل".

وأضاف: "يجب أن يكون التعويض مناسباً، وآمل في دفع التعويض بطريقة عادلة ونزيهة".

والثلاثاء، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمسؤولية بلاده عن الهجوم، لكنه زعم أنه "استهداف غير مقصود"، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه فتح تحقيقاً "معمقاً" في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساته.

وعقب الهجوم أعلنت "المطبخ المركزي العالمي" تعليق عملياتها الإغاثية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً، ما أدى لمثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".